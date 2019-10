La cuarta temporada de “Sin senos sí hay paraíso” (“Without Breasts There Is Paradise” en inglés) regresó a la pantalla chica en agosto a través de la cadena Telemundo. La popular producción que se robó el corazón de millones de televidentes ahora se titula “El final del paraíso” y regresó con nuevos capítulos llenos de adrenalina y muchas sorpresas.

La historia protagonizada por Carmen Villalobos, quien da vida a Catalina Santana, regresó renovada y con nuevos personajes que se han ido incorporando a lo largo de los nuevos capítulos. ‘Catalina la Mediana’, Hernán Darío, Albeiro, doña Hilda, Soraya, Mariana y el Titi están de vuelta para entregarnos más acción y conflictos.

Elenco de "El final del paraíso". Foto: Telemundo

A lo largo de la nueva temporada, la trama ha dado saltos en el tiempo y varias cosas han cambiado. Algunos personajes originales de “Sin senos sí hay paraíso” han muertos para sorpresa de los televidentes, mientras que nuevos rostros se han ido integrando a la historia.

Uno de los nuevos actores que se ha unido a la historia original de Gustavo Bolívar es el intérprete colombiano Carlos Báez, quien ahora da vida a Sebastián, el hijo de Catalina Santana (Carmen Villalobos) y Santiago (Manrique), en la exitosa telenovela de Telemundo.

Mariana y Sebastián, los hijos de Catalina Santana. Foto: Telemundo

La llegada del actor Carlos Báez supone el adiós del niño Johan Esteban Díaz, quien hasta ahora era el encargado de darle vida a dicho personaje en la historia. ¿A qué se debe la salida del pequeño interprete?

El cambio de actores obedece al salto en el tiempo que dio la teleserie al inicio de esta temporada y que provocó que Sebastián, quien permanecía hasta ahora estudiando en el extranjero, dejara de ser un niño y se convirtiera en un jovencito.

Tanto Carmen Villalobos y Roberto Manrique dedicaron unas emotivas palabras de despedida a Esteban Díaz a través de las redes sociales.

"Pa´ ti mi vida siempre todo el amor, te quedarás aquí en nuestros corazones", escribió Carmen Villalobos en Instagram.

"Todo nuestro amor para ti, Sebas por siempre", expresó por su parte el actor ecuatoriano.

Johan Esteban Díaz, que se hizo muy popular a raíz de su participación en “Sin senos sí hay paraíso”, historia a la que se unió en 2017, no tardó en reaccionar a las bellas palabras que le dedicaron sus papás en la ficción.

"Muchas gracias a ustedes, los quiero montones y los llevo en mi corazón. Gracias por enseñarme, gracias por ser tan especiales conmigo, gracias por todo. Un abrazo gigante y los extraño montones", dijo Esteban.

El también bailarín dijo estar agradecido por haber tenido la oportunidad de formar parte de un proyecto tan exitoso e importante conformado por ‘personas tan bellas'.

"Solamente me quedan palabras de agradecimiento para esa producción y las personas tan bellas y tan bonitas que conocí y que me enseñaron demasiado, aprendí montones, no se imaginan", aseguró.

“Fue una experiencia inolvidable en el set, me la gocé muchísimo, ustedes no saben cuánto disfruté ese personaje”, agregó.