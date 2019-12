“El final del paraíso” terminó el pasado 9 de diciembre y aunque cerró la historia la mayoría de los personajes también dejó varios misterios sin resolver, los que provocó el fastidio de los fans de la serie de Telemundo.

Incluso a quienes no quedaron contentos con el final de algunas historias, por ejemplo, mientras los seguidores esperaban que Catalina eligiera a uno de sus tres galanes, los productores prefirieron que el Titi quedara en coma, Santiago perdiera la memoria y desapareciera, y Albeiro empezara una nueva vida junto a Marcela.

Al igual que la audiencia, la actriz que interpreta a Catalina Santana, Carmen Villalobos, se pronunció al respecto y señaló que tampoco le gustó cómo terminó la telenovela. “Honestamente yo quería un final diferente, la verdad”, manifestó en una entrevista exclusiva que concedió a People en español.

Albeiro prefirió alejarse tanto de Hilda como de Catalina por el bien de su familia (Foto: Telemundo)

Sin embargo, el que si quedó conforme con el final que le dieron a su personaje fue Fabián Ríos, quien interpretaba a Albeiro Marín en la cuarta temporada de la “Sin senos sí hay paraíso”.

“Por supuesto que quedé satisfecho. Creo que lo más importante para mi personaje era defender a su familia y obviamente aclarar el sentimiento que tenía por Catalina. Creo que eso es también en la vida real coherente. Uno debe de estar limpio para la persona que decidió amar y creo que Albeiro tomó la mejor decisión de apartarse de las dos, aclarar sus sentimientos y al final defender a su familia”, explicó el actor colombiano a People en español.

Asimismo, agregó, “a mí a nivel personal me deja la satisfacción de defender a la familia que en este caso es lo que vivo en mi vida real. El de esta temporada es excelente para mí porque Albeiro queda como tiene que quedar, da lo que tiene que dar y eso es más que suficiente para mí. Ya lo que diga o lo que quiera la gente eso es el gusto y uno debe respetarlos, al fin y al cabo, las personas en cierta manera son dueñas de sus pasiones, de sus deseos, de lo que quieren y en particular yo no me dejo llevar por una ficción. Yo vivo mi realidad y mi realidad es esta que estoy viviendo. Es maravilloso poder, después de tanto tiempo, compartir con mi familia, compartir con Yuly, con mis hijos… Eso es lo que hoy me está dando toda la satisfacción de este mundo. La ficción es la ficción y se queda allí en un papel”.

PRÓXIMOS PROYECTOS

Ríos aprovecho la entrevista para hablar de sus proyectos tras el desenlace de “El final del paraíso”. “Para mi carrera siguen cosas demasiado hermosas. Estoy a punto de iniciar un nuevo personaje maravilloso, el que siempre quise tener después de Albeiro. Un nuevo comienzo, una nueva historia, nuevas alegrías, nueva felicidad. Estoy feliz”, contó.

Cuando le preguntaron sobre qué tipo de personaje le gustaría interpretar Fabián Ríos aseguró que le gustaría trabajar en “un personaje totalmente contrario a Albeiro. Me parece que es el lenguaje que nosotros debemos interpretar, no conformarnos con el sitio de confort, sino sentirnos incómodos y creo que la manera más hermosa para eso es hacer un personaje contrario a Albeiro y creo que ya se me cumplió”.

Por otro lado, comentó que celebrará la Navidad junto a su familia, “con Yuly, con Lucía y con mi hijo David que va a tener su primera Navidad y quiero que sea totalmente maravillosa e inolvidable. Creo que eso es lo más hermoso de la vida, celebrarlo con la familia, lo demás son añadiduras. Lo primordial es la familia”.