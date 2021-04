En un éxito rotundo se ha convertido “La reina del Flow”, la telenovela colombiana que está ambientada en el mundo del reguetón y que tiene como condimentos principales una historia de amor y venganza que envuelve de inicio a fin a los espectadores. La trama se centra en Yeimy Montoya, una chica humilde y talentosa de 16 años que ama la música urbana y sueña con convertirse en la mejor cantante de todo el mundo, hasta que Charly se interpone en su camino y cambia su vida para siempre.

La serie se ambienta en dos épocas distintas, la primera cuando la protagonista sufre el engaño de Charly, quien aprovechándose del amor que ella siente, le roba sus composiciones para posteriormente mandarla con un cargamento de droga a Estados Unidos, donde es descubierta y condenada a 20 años de cárcel; y la segunda nos muestra a Yeimy en una etapa adulta, convertida en Tamy Andrade, productora musical que regresará a su país para vengarse de todos los que le hicieron daño.

Debido a que la novela musical alcanzó gran fama en los países donde fue transmitida, Sony Pictures Television produjo para Televisa una versión mexicana en 2019, aunque no cubrió las expectativas de la original. Según el actor Andrés Sandoval, quien dio vida a Juan Camilo Mesa o simplemente ‘Juancho’, la historia colombiana es inigualable por una razón poderosa.

La protagonista de adolescente y en su etapa adulta para la telenovela. (Foto: Netflix)

EL SECRETO DEL ÉXITO DE LA TELENOVELA COLOMBIANA

En entrevista con People en español, el histrión de 38 años dijo si bien en el país azteca trataron de copiar muchas cosas de ‘La reina del Flow’, al final no obtuvieron los resultados esperados. “Debe ser un valor agregado el hecho de que nace en las comunas de Medellín. Es una historia como muy de sello colombiano y obviamente México no tiene ese aspecto que es tan nuestro. Ellos de repente tienen otro estilo, otra forma, y bueno quizá no pegó muy bien por la diferenciación cultural, creo yo”, manifestó vía zoom.

Para Sandoval, el éxito se debe a tres aspectos principales: primero, la música, el baile y las letras de las canciones que hablan de la amistad, amor y reconciliación; segundo, la realización audiovisual, que fue dinámica y ágil; y tercero, la gran interpretación que tuvieron Carlos Torres (Charly), Claudia Ramírez (Yeimy) y él mismo. “Logramos entender ese trasfondo espiritual de cada personaje y que el amor existe por más difícil que sea”.

Asimismo, definió a la serie colombiana como “un proyecto audiovisual cargado de mucha música, mucho colorido, muchísimas emociones, con muy buenas actuaciones y con muy buena dirección. Made in Medellín y made in Colombia con toda la pasión que nos caracteriza a los colombianos”.

En otro momento, Andrés Sandoval indicó que se identifica mucho con su personaje Juancho y que la trama hace entender a todos que hay segundas oportunidades en la vida. “Tal vez hay caminos más lentos, pero seguros para llegar a una realización real y al verdadero éxito, que no es estar en portadas de revistas sino estar bien con uno mismo y con su familia, aportando algo para la sociedad como es en mi caso apoyar a jóvenes a través de la música”.