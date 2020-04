“El Dragon” la serie protagonizada por sebastián Rulli y Renata Notni estrenó su segunda temporada en Netflix y en pocos días se ha posicionado dentro de las producciones más vistas en Estados Unidos, México y diversos países de Latinoaméricana.

La historia original de Arturo Pérez-Reverte se ha convertido en todo un boom gracias a su llegada al gigante del streaming e incluso le está haciendo la competencia a la séptima temporada de “El señor de los cielos” que ha mostrado la muerte de “Aurelio Casillas” en su primer capítulo.

Renata Notni, la actriz de 25 años se encuentra en la mejor etapa de su carrera gracias a la participación en “El Dragón” al lado de Sebastián Rulli. No cabe duda que está oportunidad le ha dejado una vara muy alta por todo lo que aprendió durante los ocho meses que se grabaron la serie de Univisión.

Pero más allá de los aprendizajes, también ha tenido momentos de tensión y otros de mucha vergüenza, como la ocasión en que mandó a unos de sus compañeros a lavarse los dientes por el mal aliento que tenía.

El dragón, ¿tendrá temporada 3 en Univision y Netflix? (Foto: Televisa)

¿QUÉ PASÓ CON RENATA NOTNI?

La joven actriz mexicana confesó en una reciente transmisión en vivo para el programa ‘Encerrados con Yimina’ que tuvo que mandar a un compañero de trabajo con el que se tenía que besar a lavarse los dientes ya que no podía soportar el mal olor que tenía.

“Eran varias escenas con él y sí lo llegué a mandar a lavarse los dientes, o sea sí decía como ‘ya va nuestra escena de beso hay que ir a lavarnos los dientes’ ya sabes como broma. Con toda la pena del mundo, pero sí lo hice”, reconoció la intérprete de 25 años. “Qué cosa tan desagradable, o sea te juro que yo para eso sí soy demasiado […] porque digo a ver, qué culpa tiene tu compañero de aguantar si te acabas de comer unos tacos con cebolla”.

Pero esa no ha sido la única vez en que la actriz ha pasado uno de los momentos más bochornosos durante el trabajo, ya que también contó que se olvidó de quitarse el micro y todos en el set de grabación escucharon la fuerte discusión que tuvo con otra persona a través del teléfono.

“Yo normalmente me quito el micrófono cuando acabo de grabar y lo dejó en el set de grabación, pero ese día no me lo quité, salí corriendo y entonces me voy a cambiar y suena mi celular y me empecé a pelear con una persona pero duro”, relató.

Lo último que se podía imaginar en ese entonces la actriz es que la pelea que estaba teniendo en su camerino estaba siendo escuchada en el foro de grabación por todo el equipo de producción.

“Entré al foro morada de la pena y todos así de ‘ya no la hagan enojar porque ya vimos como se pone’, obviamente todo el mundo lo agarró de broma”, rememoró la actriz.

¿”EL DRAGÓN” TENDRÁ TEMPORADA 3?

Hasta el momento, ni Univision ni Netflix han realizado ningún anuncio sobre el futuro de “El dragón”; sin embargo, Sebastián Rulli dejó entrever en sus redes sociales que la historia “tiene mucho que dar todavía”.

“Hoy termina por Univision este magnífico proyecto llamado ‘El Dragón’. Sin lugar a dudas el mejor de mi carrera en todos los sentidos. Me siento el hombre y el actor más afortunado del mundo por haberle dado vida a Miguel Garza y compartir con el mejor Crew de Producción y actores está impecable historia de @perezreverte #arturoperezreverte. Gracias a Todos y cada uno por haber sido parte inolvidable de mi vida”, escribió.

“Gracias en Especial a ustedes (maravilloso público) por habernos dado la oportunidad de entretenerlos y mostrarles un mundo desconocido para muchos, y para otros quizás no tanto, pero con la esperanza y ganas de que cambie algún día. Espero ansioso que también ya podamos verlo completo por Netflix en el resto del mundo. Esta historia tiene mucho que dar todavía, así que ojalá pronto sepamos qué le depara el destino a El Dragón“.

Deseo que comparten los seguidores de la serie quienes en antes del final de la segunda temporada decidieron juntar firmas en la plataforma Change.org, pidiendo una tercera temporada.

En su solicitud, los fans de aseguran que este proyecto "promete mucho y estamos seguros de que aún tienen historias que contar". La petición fue compartida por Rulli e Irina Baeva, quien interpreta con maestría a la antagonista Jimena Ortiz.

Por otro lado, el final de la segunda temporada de “El dragón” dejó descontentos a varios espectadores, ya que cerró con la muerte de Adela (Renata Notni), quien se estrelló en la camioneta en la que la tenía secuestrada el narcotraficante Epigmenio.

La trágica escena fue presenciada por Miguel, quien perdió al amor de su vida y los planes que tenía junto a ella.

VIDEO RECOMENDADO

El dragón | Resumen del Capítulo 1 de temporada 2