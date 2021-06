La recordada actriz María Antonieta de las Nieves quien se hizo famosa tras interpretar durante muchos años a “La Chilindrina” en “El Chavo del 8”, brindó una entrevista al programa La Caja de Pandora de México, donde reveló algunos detalles de su vida que la gente desconocía. Allí comentó la anécdota que pasó con uno de sus compañeros del elenco de la serie creada por Roberto Gómez Bolaños.

Se trata de una entrevista que data del 2017 donde la conductora Yoselín Sánchez le hace una serie de preguntas a “La Chilindrina” -al igual que a todas las personalidades que son invitadas- y dan cuenta de sus secretos.

Entre algunos de los datos que reveló fue que de niña era bien tranquila, pero sus hermanos consideraban que ella era muy traviesa, aunque sus padres la veían siempre como una pequeña “adorable”.

“A los 6 años yo me metía, me asomaba a la academia de baile y veía a las chicas como levantaban su mano, como pisé y como relevé. Y me ve el maestro y me dice: ’¿qué haces aquí?, le dije, yo soy la hija de la señora de a junto y estoy viendo, no estoy haciendo nada malo”.

Continuó indicando que el profesor de la academia de baile le dijo a su mamá (de María Antonieta) que le comprara zapatos adecuados para que la pequeña pueda entrar a practicar a la academia.

Durante la entrevista también dio cuenta de otros detalles de su vida personal respecto a cómo fue su adolescencia y su llegada al mundo de la actuación.

La Chilindrina es una niña muy apegada a su padre, no se lleva bien con Doña Florinda por las cachetadas que le pega a su progenitor, por lo que la llama "Vieja pegona", "Vieja pegostiosa" o "Vieja chancluda". (Foto: Televisa)

EPISODIO CON EDGAR VIVAR

En otra de las preguntas que le hicieron respecto a cuál había sido lo más atrevido que había hecho durante su trayectoria, respondió que junto a Édgar Vivar atravesaron el puente que une las cataratas de Iguazú.

“Que yo me haya atrevido por audacia no creo que muchas (cosas)”, expresó.

Aunque esto no fue lo llamativo, pues, aseguró que ella quedó muy asustada cuando el popular “Señor Barriga” tomaba a la broma el hecho de que ante un mal movimiento podían caer al vacío.

“Édgar Vivar y yo cruzamos el puente de las cataratas de Iguazú, que va de un lado para otro y que ya estaba en muy mal estado. Édgar se empieza a mover y dije mi palabrota: ‘No la friegues Édgar, esto en cualquier rato se cae y nos vamos matar. Antes de que lleguemos ya estábamos muertos y nadie nos va a sacar’. Y é ‘jajajaj’, no le importaba nada”, manifestó.

Edgar Vivar, María Antonieta de las Nieves y Rubén Aguirre en Machu Picchu. (Foto: Facebook)

Asimismo, precisó que nueve días después el puente cayó y fallecieron 90 ciudadanos chinos.

SU ESPOSO

En otro momento, recordó que lo más valioso que ella ha tenido fue su esposo con quien ha pasado muchas cosas.

“(Lo más valioso) mi marido porque es tangible, a él lo siento, es lo mejor que me ha pasado en mi vida, no me importa las cosas materiales sino está el”, sentenció.