El éxito que alcanzó la telenovela brasileña Xica da Silva fue tal que llegó a ser transmitida no solo en Sudamérica, sino también en África, Japón y Estados Unidos, lugares donde la historia de la esclava liberada, que llegó a convertirse en una mujer poderosa y rica por ser pareja del comendador de turno, gustó a la audiencia no solo por la trama, sino por los aspectos sociales que se tocaban.

Y no era para menos, pues esta producción mostró escenas sensuales y realistas, donde la violencia era común; ya que la crudeza de la esclavitud a mediados del siglo XVIII se vio reflejada en todo momento.

Xica da Silva se desarrolla en el siglo XVIII bajo el reinado de José I de Portugal (Foto: SBT)

La serie fue protagonizada por Taís Araújo y Víctor Wagner, quienes con sus interpretaciones captaron la atención del público, pero junto a ellos hubo un equipo de actores que jugó un papel importante a lo largo de los 231 capítulos.

Sin embargo, hubo un histrión que falleció antes de que terminen las grabaciones; a continuación, te contamos de quién se trata.

ACTOR QUE MURIÓ ANTES QUE ACABE “XICA DA SILVA”

El actor Alexandre Lippiani, quien interpretó al Padre Eurico, no pudo terminar las grabaciones de la exitosa telenovela, debido a que sufrió un accidente automovilístico que acabó con su vida. El deceso del actor ocurrió el 24 de mayo de 1997.

El padre Eurico durante una de las escenas de "Xica da Silva" (Foto: SBT)

Su última aparición en Xica da Silva fue en el capítulo exhibido el 28 de julio de 1997.

Ante el fallecimiento de Lippiani, la producción le rindió un homenaje y emitió el siguiente texto: “Termina hoy la participación del actor Alexandre Lippiani, nuestro Padre Eurico, que esperamos haya encontrado la paz. Queremos dejar registrada aquí la única palabra capaz de expresar nuestro más profundo sentimiento: Saudade (Nostalgia)”.

¿QUIÉN FUE ALEXANDRE LIPPIANI?

Alexandre Lippiani nació en Belo Horizonte el 11 de septiembre de 1964. Fue actor y actor de doblaje brasileño.

Trabajó en telenovelas y miniseries como “Sassaricando”, “Boca do Lixo”, “Pantanal”, “Xica da Silva”, entre otras; además de la película “For All - O Trampolim da Vitória”; e hizo el doblaje del personaje Superman (Clark Kent) en la serie de televisión “Lois & Clark: The New Adventures of Superman”.

Lippiani murió a los 32 años en un accidente automovilístico en Río de Janeiro, luego que el vehículo en el que se trasladaba choque con un poste.

Alexandre Lippiani murió a los 32 años (Foto: Wikipedia)

“XICA DA SILVA”

La historia de “Xica da Silva” se desarrolla en el siglo XVIII bajo el reinado de José I de Portugal, en el pueblo de Tijuco, enclavado en Minas Gerais.

La telenovela tuvo una inversión de más de diez millones de dólares, con un trabajo de reconstrucción histórica impecable que va desde la confección de cerca de cien trajes hasta trescientas pelucas que reproducen fielmente los modelos usados en aquella época.

La transmisión de esta novela desató polémica por las escenas de desnudez y cruda violencia. Así podremos apreciar violaciones a los derechos humanos en época de esclavitud y machismo, entre otros males sociales.