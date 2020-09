Eduardo Yáñez es un actor reconocido de México por su participación en incontables telenovelas como “El amor nunca muere”, “Tú eres mi destino”, “Senda de gloria” y muchas otras más, siendo reconocido también en películas estadounidenses como “Striptease” y series como “Cold Case”, “CSI: Miami” y “The Punisher”

No obstante, el actor es más reconocido por los jóvenes de habla hispana por su participación en un conocido meme de “no me faltes el respeto”, que se remonta a uno de los momentos más vergonzosos que protagonizó en televisión, uno que se hizo eco en todo el mundo e incluso lo llevó a una demanda de abuso en el 2017.

Sin embargo, hace poco El Heraldo de México confirmó que Yáñez habría quedado libre porque en la última audiencia no se presentaron los involucrados o sus abogados, por lo que el tribunal de Los Ángeles, donde sucedió el hecho, dio por concluido ese asunto y no se presentarían más cargos en la corte.

Pero, ¿qué pasó realmente esa noche y por qué Yáñez tuvo la reacción que se mostró en las cámaras? De hecho, también habían otros actores y periodistas al rededor, pero ninguno decidió meterse en el conflicto a pesar de que estuvieron a punto de sobrepasarse con las manos.

¿POR QUÉ EDUARDO YÁÑEZ ABOFETEÓ A UN PERIODISTA EN 2017?

¿Por qué Eduardo Yáñez abofeteó a un periodista en el 2017? (Foto: Primer Impacto)

Tal como indica la revista People en Español, esto sucedió durante una alfombra roja en Los Ángeles, en un evento donde fue el periodista Paco Fuentes como parte del programa “El gordo y la flaca” de Univision. Allí, tuvo la oportunidad de abordar al actor Eduardo Yáñez para hacerle algunas preguntas sobre su vida personal.

“¿Qué opinas de un hijo que abre un GoFoundMe, para poder pedir ayuda porque chocó su carro?” le preguntó directamente. Esto se refería al GoFundMe que abrió su hijo Eduardo Yáñez García ese mismo año 2017 por un accidente en el que se vio involucrado, que lo había dejado sin auto y con deudas por tratamientos médicos.

A todo esto, la relación entre él y su padre siempre fue conflictiva, ya que Eduardo Yáñez nunca estaba con él cuando el también aspirante a actor crecía en su adolescencia, e incluso llegó a faltar a la escuela por casi dos años, no pagar los recibos de su casa con el dinero que le enviaba su padre y siempre hacer lo que quería.

Sin embargo, esto no se sabía en ese momento, ya que Eduardo Yáñez no quería hablar sobre las acusaciones que su hijo hacía públicamente y el motivo por el cual estaban distanciados. A la pregunta del periodista, el actor simplemente dijo “que le den, si ya lo abrió que le den bastante, tú deberías de cooperar”.

Yáñez llamó “metiche” a Paco Fuentes diciéndole que si tanto le importa, que vaya él a darle el dinero y conversar con él. El periodista entonces comentó “nada más le recuerdo que la prensa somos el vínculo entre...” y antes de terminar la oración, el actor mexicano se alteró y le insultó, diciendo la icónica frase “y ya no me faltas el respeto”.

El periodista respondió que no le estaba faltando el respeto en ningún momento, pero en ese momento Eduardo Yáñez soltó una bofetada que casi le bota el micrófono. Todos se quedaron boquiabiertos por lo que pasó, pero el reportero simplemente alzó las manos y el momento quedó allí.

Más adelante, para el programa Primer Impacto, Paco Fuentes confesó que en ese momento sintió mucha calentura, que le sudaban las manos de la ira pero decidió contenerse. Aquí fue cuando demandó al actor mexicano por el moretón que le causó el golpe, aunque como ya se mencionó anteriormente, la demanda quedó sin efecto hace poco.

Se comenta que ambos llegaron a un acuerdo fuera de los tribunales, pero no se sabe a ciencia cierta si ellos decidieron dejar el incidente bajo un pacto con dinero de por medio o si realmente el momento quedó en el olvido y decidieron no presentarse ante el juez. Es posible que más adelante alguno de los dos revele algo al respecto.