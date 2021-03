Gokú y los Guerreros Z han competido en varios torneos de artes marciales a lo largo de la historia de “Dragon Ball”. Los héroes han participación en competencias de lucha desde la primera entrega del anime, “Dragon Ball”, así como “Dragon Ball Z” y “Dragon Ball Super”. De hecho, estos torneos han sido parte central de la serie.

En la primera serie de “Dragon Ball”, Gokú pasó gran parte de su tiempo preparándose para los torneos de artes marciales que le permitirían poner a prueba sus habilidades. Estos eventos se volvieron un poco menos significativos en “Dragon Ball Z”, lo que obligó al saiyajin a centrar su atención en preocupaciones mayores.

Sin embargo, a lo largo de los años, los torneos han aumentado drásticamente en términos tanto de escala como de apuestas. Los acontecimientos recientes han obligado a los Guerreros Z a competir contra poderosos combatientes de diferentes planetas y universos. Por ejemplo, en la última competencia, el Torneo de Poder, tuvieron que luchar por el destino de todo su mundo.

En este punto, todos los Guerreros Z han peleado en al menos un torneo, pero solo unos pocos se han llevado a casa la gloria. Algunos, como Yamcha, Chiaotzu y Krillin, ni siquiera han llegado a la ronda final. A continuación, conoce la lista de todos los que han ganado el título de campeones en un torneo de artes marciales.

MAESTRO ROSHI

El Maestro Roshi ha ganado dos torneos en la franquicia “Dragon Ball”. El primero ocurrió fuera de la pantalla, varios años antes de que comenzara la serie. Su segunda victoria ocurrió en el 21º Torneo Mundial de Artes Marciales, que fue la primera versión del evento del anime. Disfrazado de Jackie Chun, Roshi entró en la competencia como una forma de evitar que los Guerreros Z ganaran y se volvieran complacientes con sus habilidades. Después de obtener victorias sobre Yamcha y Krillin, el maestro luchó y superó a Gokú en la final.

Roshi recuperó su alter ego Jackie Chun para el 22º Torneo Mundial de Artes Marciales, pero voluntariamente perdió en la lucha contra Ten Shin Han, habiendo llegado a la conclusión que este último sería un desafío más interesante para Krillin, Yamcha y el propio Gokú. Después de eso, Roshi no volvió a pelear hasta “Dragon Ball Super”, donde se reveló que había estado entrenando en secreto. Regresó a la lucha competitiva con una actuación impresionante contra el equipo del Universo 4 en el Torneo de Poder, pero finalmente cayó ante Frost.

Gokú contra Jackie Chun (Foto: Toei Animation)

TEN SHIN HAN

Antes de convertirse en héroe, Ten Shin Han sirvió como antagonista de Gokuú en “Dragon Ball”. Como alumnos del Maestro Shen, él y Chaoz ingresaron al 22 °Torneo Mundial de Artes Marciales. Los dos lucharon para llegar a las semifinales, con Chaoz cayendo ante Krillin y Ten Shin Han obteniendo una reñida victoria sobre Yamcha.

En la ronda final, Ten Shin Han se enfrentó a Gokú, y los dos luchadores parecían estar igualados. El Maestro Shen trató de arreglar la pelea a favor de su pupilo, pero sus esfuerzos se vieron frustrados, lo que permitió que sea una pelea justa. Al final, los dos fueron lanzados al aire por un Kamehameha de Gokú. Ambos aterrizaron fuera del ring, pero el saiyajin aterrizó primero, por lo que perdió la batalla. El año siguiente volvieron a enfrentarse en la competencia y esta vez le tocaría ser derrotado.

Ten Shin Han es uno de los Guerreros Z más poderosos (Foto: Toei Animation)

GOKÚ

El hombre más fuerte del universo ha participado en más torneos que cualquier otro personaje del anime, pero solo ha ganado uno. Después de perder dos finales, el saiyajin consiguió su primer y único campeonato en el 23º torneo de artes marciales de la Humanidad por la lucha contra su camino a través de Rey Chappa, Chi-Chi, Ten Shin Han, y finalmente, Piccolo. Después de una intensa pelea, Gokú remató a Piccolo con un cabezazo.

Gokú casi logra conseguir una segunda victoria en un torneo en Otro Mundo. Años después de ser asesinado por Cell, se unió a un concurso de luchadores muertos en el más allá del Universo 7. En su mayor parte, el evento fue muy sencillo, pues Gokú enfrentó dificultades mínimas en el camino hacia la final. Eso cambió cuando Pikkon lo empujó a convertirse en Super Saiyajin. Finalmente, Gokú lo venció, pero Gran Kaio le negó el título de ganador, asegurando que ambos fueron descalificados cuando tocaron el techo. Después el guerrero estuvo cerca de vencer a Hit y Jiren en el concurso del Universo 6 y el Torneo de Poder respectivamente, pero no tuvo éxito.

Después de una intensa pelea, Gokú remató a Piccolo con un cabezazo (Foto: Toei Animation)

GOHAN

El juego de Cell era un tipo especial de torneo elaborado por este monstruo en “Dragon Ball Z”. Su intención era reunir a los luchadores más fuertes del mundo y darles a cada uno la oportunidad de luchar contra él. El actual ‘campeón’ era Mr. Satán, y al momento de defender su título fue derrotado sin esfuerzo en la primera ronda.

Después entró al cuadrilátero Gokú. Para sorpresa de todos (incluido Cell), el saiyajin decidió rendirse y eligió a Gohan para pelear en su lugar. Retenido por sus propias inhibiciones, Gohan luchó por desbloquear todo su poder durante la pelea con Cell. Trunks del futuro, Androide 16 y Gokú murieron antes que Gohan pudiera acabar con el villano. Finalmente, el hijo de Gokú ganó la batalla, pero hicieron creer a todo el planeta el Mr. Satán fue el héroe que los salvó.

Gohan llegó al Super Saiyan 2, pero debió morir el Androide 16 para inspirarlo (Foto: Toei Animation)

TRUNKS

Goten y Trunks no tenían edad suficiente para unirse a Gohan, Piccolo, Gokú y Vegeta en el 25º Torneo Mundial de artes marciales, pero se clasificó para la división junior del evento. Como los únicos personajes con poderes, llegar a la ronda final no fue un problema para ambos. Los dos medio saiyajin tuvieron una dura pelea que resultó en que ambos se volvieran Super Saiyajin. Para Vegeta, era importante que su hijo venciera al de Gokú. Al final, consiguió lo que quería cuando Trunks sacó a Goten del ring y ganó la División Junior. Aún decepcionados por no poder competir en el evento principal, los dos se disfrazaron como un luchador adulto hasta que su artimaña fue expuesta por Androide 18.

Trunks sacó a Goten del ring y ganó la División (Foto: Toei Animation)

ANDROIDE 17

El Torneo de Poder, una batalla entre equipos de diez en ocho universos, pidió a Gokú que uniera al más fuerte de los Guerreros Z para salvar su mundo de ser eliminado. Frente a numerosos rivales de gran poder, el equipo del Universo 7 se redujo a un puñado de luchadores en sus minutos finales. Gokú, Vegeta, Freezer, Gohan y Androide 17 sobrevivieron hasta la batalla final con los últimos tres competidores del Universo 11, Jiren, Dyspo y Top.

Sorprendentemente, 17 perseveró incluso cuando Vegeta y Gohan cayeron, y lucharon lado a lado con Freezer y un Gokú agotado contra Jiren. Al ver que no había otra forma de ganar, Gokú y Freezer se tiraron a sí mismos y a Jiren del ring, dejando a Androide 17 como el último hombre en pie. Como único ganador del Torneo de Poder, el androide recibió las súper bolas del Dragon, que luego usó para resucitar y restaurar los siete universos eliminados.