Inspirado en la novela clásica china Journey to the West, el manga “Dragon Ball” de Akira Toriyama se adaptaría en dos series animadas de gran éxito, “Dragon Ball” y “Dragon Ball Z”, se dividiría en 19 películas animadas diferentes, tres especiales de televisión y dos series animadas de secuelas que son “Dragon Ball GT” (no canon) y “Dragon Ball Super”.

Lastimosamente, a pesar de sus miles y hasta millones de fans a lo largo de todo el mundo, aún la franquicia no ha podido tener una adaptación live-action decente. Actualmente, los fans esperan con ansias el regreso del anime principal, que culminó la Saga de Supervivencia Universal en el 2018 y hasta ahora no parece que la serie esté lista para nuevos episodios.

Por ello, los fans han estado revisando antiguos capítulos de la serie o incluso han vuelto a ver los episodios de las series originales, recordando viejos tiempos cuando Gokú aún era un niño o un adulto que solo quería ser más fuerte, sin imaginar que llegaría al nivel de los Dioses con el Super Saiyan God y el Ultra Instinto.

Pero sin duda alguna, uno de los momentos más increíbles y conmovedores para su creador, fue la vez que la franquicia contó la historia de los Saiyans y de Bardock en su planeta. Fue tal el espectáculo que Akira Toriyama admitió en una entrevista que esa escena lo había llevado hasta las lágrimas. ¿Qué dijo exactamente?

LA MUERTE DE BARDOCK HIZO LLORAR A AKIRA TORIYAMA

La muerte de Bardock hizo llorar a Akira Toriyama (Foto: Toei Animation)

Cuando se trata de la segunda serie del anime principal, pocas cosas recibieron tanto elogios como “Dragon Ball Z: Bardock - El padre de Goku”. El especial de televisión fue el primero en dar la bienvenida al padre de nuestro héroe a la pantalla y resulta que su creador se quebró cuando vio este proyecto en la pantalla chica.

El especial de Bardock se lanzó en octubre de 1990. El especial por cable prometía expandir la tradición de “Dragon Ball Z” justo cuando la serie comenzaba a ganar terreno en todo el mundo. Se pensó que el proyecto no era canónico, ya que Toriyama no trabajó en el especial, pero eso fue rápidamente desacreditado.

No obstante, la historia pasada de Bardock fue rápidamente adoptada tanto por los fanáticos como por Toriyama como la historia base de las siguientes creaciones de la franquicia. Después de todo, el especial conmovió al creador hasta las lágrimas, por lo que no sorprende saber que aprueba su historia.

Bardock tenía un diseño idéntico al de Gokú, solo con un semblante diferente (Foto: Toei Animation)

“Ese especial fue bueno. Lloré. ¿Cómo es que puedes hacer una historia mucho mejor que el manga original?”, dijo Toriyama en una entrevista después del lanzamiento del especial. El creador hizo una entrevista conjunta con Takao Koyama en ese momento cuando este último co-escribió el guión del especial de televisión.

El escritor le dijo a Toriyama que estaban muy agradecidos cuando la historia de Bardock se tradujo casi idéntica en el manga, pero el hombre mayor dijo que era lo menos que podía hacer. “Eso es porque quería usarlo, no importa qué”, dijo. “Realmente pensé, ‘así es como fue’, esa última escena fue realmente triste“.

Lo curioso, es que en el pasado Toriyama había admitido que no fue un creador como tal de Bardock, sino que alguien de Toei Animation se le acercó en ese tiempo para presentarle el plan del especial del papá de Gokú, alcanzándole unos bocetos. Toriyama al final solamente se dedicó a rehacerlos y hacer ligeros cambios en Bardock para que se diferencie de Gokú.

Bardock peleó hasta el final contra Freezer, pero no pudo hacer nada (Foto: Toei Animation)

“Bueno, incluso llamándolo ‘diseño’ lo único que hice con respecto a Bardock fue tomar a Gokú, darle la apariencia de la raza guerrera y vestirlo con la armadura de batalla de las fuerzas de Freezer, así que no creo que haya sido un gran problema”, comentó. Luego de eso, se estrenó el especial de televisión y agradeció infinitamente que hayan sido otros los responsables de su historia de origen.

Claramente, Toriyama era fanático de este especial de anime, por lo que muestra cuán dispuesto estaba el artista a traer influencia externa a su serie. Esa racha continúa hasta el día de hoy, ahora que Toriyama se une a Toyotaro para el manga “Dragon Ball Super”. Y a medida que avanza la serie en curso, los fanáticos pueden esperar aún más colaboraciones de los dos y otros artistas que se unan en el camino.