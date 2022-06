Por Carlos “McVicious” Moya – Surtido.pe

Hace unos días, gracias a Disney Latinoamérica, pudimos ser parte de una de las conferencias de prensa de la esperada nueva serie del universo de Star Wars : ‘ Obi-Wan Kenobi ’.

En ella estuvieron los actores Moses Ingram, quien interpreta a la Inquisidora ‘REVA’; Ewan McGregor, quien vuelve a interpretar a ‘Obi-Wan Kenobi’, el recordado maestro Jedi de ‘Anakin Skywalker’ y también la directora de los seis episodios, Deborah Chow.

Los 2 primeros episodios se estrenaron el pasado viernes 27 de mayo en la plataforma de streaming de Disney Plus.

El elenco de la serie de la nueva serie de Disney Plus que espera cautivar a los fans de Star Wars a la par de resolver muchas dudas sobre la historia de la saga.

¿Qué nos contaron sobre la serie?

Ewan McGregor comentó cómo fue su regreso al universo de Star Wars.

“Fue un proceso muy largo y lento volver a interpretarlo, supongo. Nació de dos cosas que me preguntaban mucho. Al final de cada entrevista que hice durante años me preguntaban dos cosas: ¿Si haría la secuela de Trainspotting y si volvería a interpretar a Obi-Wan Kenobi?”

“Disney me pidió que fuera a una reunión porque seguían viendo en las redes sociales que hablaban de mi actuación, y lo mucho que me gustaría volver a interpretar a Obi-Wan Kenobi. Parecía que estaba buscando trabajo en la puerta de Disney. Como, ya sabes, ¿podrías elegirme? Entonces me preguntaron si lo decía en serio y dije, ‘sí, me encantaría volver a interpretarlo’”.

“Creo que tiene que haber una buena historia entre el Episodio III y el Episodio IV y eso es lo que definitivamente encontramos, ya sabes, después de un largo proceso de exploración de diferentes líneas argumentales, creo que hemos terminado con una historia realmente brillante y que satisfará a los fanáticos estancados entre esos dos episodios”.

El actor Ewan McGregor retornó a su querido papel como el sabio maestro Obi-Wan Kenobi.

La directora Deborah Chow comentó:

“Estaba muy entusiasmada con la idea de hacer una serie porque puedes contar una historia más grande, pero también tienes tiempo para realmente meterte en el personaje. Entonces, creo que ante todo, estaba más emocionado por hacer una historia basada en personajes y realmente tener la oportunidad de profundizar más y tener más tiempo para conocer realmente al personaje”.

La directora Deborah Chow trabajó en los seis episodios de esta primera temporada.

Por otro lado, Moses Ingram contó cómo para ella fue entrar a este universo.

“Creo que me llegó como todo lo demás, pero no sabía que sería Star Wars. Cuando leí el guion, fue lo que más me atrajo pese a que eran partes ficticias. Más tarde me di cuenta de que era vanguardista, divertida y genial y yo simplemente, ya sabes, no podía decir que no. Quiero decir, es Star Wars”.

“Me sorprendió. Quiero decir, por lo que sabía de Star Wars, no me di cuenta de que era tan peligroso. Se sentía peligroso lo que estaba leyendo y yo estaba como, ‘Oh, me gusta esto. Me gusta esto. Sí'. Entonces, estaba muy emocionada”.

Moses Ingram encarna a la inquisidora 'Reva', un papel protagónico en la serie. (Foto: Disney+)

¿LA CONTINUACIÓN DEL EPISODIO III?

McGregor reconoció que la serie muestra lo que sucede después del episodio III de la saga de Star Wars, un momento en el que la orden Jedi está casi desaparecida, y cómo el personaje de Obi-Wan se rompe y convierte en el ermitaño que conocimos en la primera trilogía.

“Creo que por lo que sucede al final del ‘Episodio III: La venganza de los Sith’ ¿Así es como se llama? Sí. Al final del tercer episodio, ya sabes, la orden Jedi está casi destruida y aquellos que no mueren se han escondido y no pueden comunicarse entre sí. Entonces, durante 10 años Obi-Wan ha estado escondido. No puede comunicarse con ninguno de sus antiguos camaradas y lleva una vida bastante solitaria. No es capaz de usar la Fuerza. Así que, en cierto modo, ha perdido la fe. Es como alguien que se alejó de su religión o algo así, por así decirlo. Y la única responsabilidad de su vida pasada es mirar a Luke Skywalker, a quien entregó a sus tíos Owen y Beru, como lo vemos al final del Episodio III. Ese es su único vínculo con su pasado”.

“Fue interesante tomar un personaje que conocemos y amamos, de la creación de Alec Guinness, del personaje de los años setenta, de este hombre espiritual y sabio. El trabajo que hice en los Episodios del I a III, del padawan, del estudiante al Jedi y a alguien que se sentó en el consejo, ya sabes, tomar ese Obi-Wan y llevarlo a esta nueva situación, roto por dentro, fue realmente interesante de hacer”.

Obi-Wan Kenobi se muestra como el ermitaño que vive exiliado y escondido del nuevo imperio.

La directora agrega la relación especial entre los personajes de ‘Obi-Wan’ de Ewan McGregor y el ‘Anakin Skywalker’ caído al lado oscuro y ahora convertido en ‘Darth Vader’ de Hayden Christensen,

“Creo, ya sabes, estábamos desarrollando el material y realmente estábamos mirando al personaje de Obi-Wan, mirando y pensando qué era lo importante en su vida, cuáles son las relaciones que eran significativas. Obviamente, la historia que surge de ‘La Venganza de los Sith’ es tan fuerte y tan poderosa que realmente nos pareció que habría mucho peso en esta nueva historia y que estaba conectada a Anakin Vader. Entonces, creo que se sintió natural que, obviamente, sería Hayden y que continuaríamos esta relación en la serie”.

"Star Wars". Arte oficial del esperado encuentro de Obi Wan Kenobi (Ewan McGregor) con Darth Vader (Hayden Christensen).

Hicimos una pregunta a Moses Ingram

Los inquisidores se hicieron populares en la serie animada de ‘Star Wars: Rebels’ y ahora están dando el salto a la acción en vivo. Por tu parte, ¿Cómo fue crear la esencia y el porte de la Inquisidora ‘Reva’?

“Lo primero fue preguntarme quién era ‘Reva’, luego vino la parte del traje que ya estaba listo, pero algo que cambiamos fue el cabello del personaje, ya que en principio era diferente. Este cambio también se dio gracias a Debora, quien comprendió que mi cabello no se ajustaba a ese concepto por lo que se hizo el cambio, y ahora el personaje lleva trenzas”.

Luego también pensé como debió ser el crecimiento de ella, es por eso que volví a mi niñez y recordé cómo era cuando algunas cosas eran para solo para niños, debido a que no te veían lo suficientemente fuerte ¿Tú sabes? Es entonces cuando comprendes que ella puede pelear como una mujer, y ser ruda al mismo tiempo y eso me pareció acertado y genial para ‘Reva’”.

