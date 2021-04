Desde que los superhéroes de Marvel arribaron a Disney Plus con nuevas series en torno al MCU, se han convertido en las favoritas de los usuarios de la novel plataforma de streaming. Dos de sus primeras series, “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”, de hecho han competido entre sí para convertirse en la más popular de Marvel. La segunda parece ser mucho más popular que la primera; pero, ¿por qué?

Los planes de la Fase 4 de Marvel Studios se vieron gravemente interrumpidos por la pandemia del COVID-19 que afectó tanto a la producción como a la distribución. Por ello huno una sequía de contenido de Marvel durante más de un año, hasta enero 2021, cuando “WandaVision” finalmente se estrenó. La serie fue un gran éxito, pero claramente ha sido eclipsado por “Falcon & Winter Soldier”.

Según Disney, el primer episodio del programa centrado en Sam y Bucky fue su estreno más visto hasta la fecha, y ahora ha habido informes de que “The Falcon and the Winter Soldier” se ha convertido en la serie más popular del mundo.

Es fácil ver por qué ha vencido a “The Mandalorian”, simplemente porque ahora la plataforma tiene muchos más suscriptores que cuando se estrenaron las dos primera temporada de la serie de Lucasfilm. Más notable es que está superando a “WandaVision”, que alcanzó su ritmo y dominó el mundo de manera más efectiva en el episodio 6. Esto da una idea de cuán notable es realmente la actuación de “The Falcon and the Winter Soldier”.

POR QUÉ “THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER” ES MÁS POPULAR QUE “WANDAVISION”

Puede haber varias razones que contribuyen a esta popularidad. El más obvio es que “Falcon & Winter Soldier” está lidiando con marcas más grandes de Marvel, y anteriormente el Soldado del Invierno ya apareció en la segunda película del Capitán América. Es más, dos episodios en los que está claro que la serie trata tanto sobre el legado del propio Capitán América como cualquier otra cosa, incluso presentando a su sucesor designado por el gobierno y redefiniendo su legado al develar a un súper soldado olvidado. Esto inmediatamente conectó el programa al corazón temático del MCU.

Es posible que “The Falcon and the Winter Soldier” tenga otra ventaja, pues, desde el lado estético, es más tradicional en el MCU: un thriller de acción en lugar de una comedia de superhéroes.

“WandaVision” no alcanzó su posición de prominencia hasta después de que comenzó a explorar y explicar realmente sus conexiones MCU, en el episodio 4. Mientras que “The Falcon and the Winter Soldier” tiene un vínculo narrativo mucho más simple con el resto de la franquicia. Esto no quiere decir que la primera fue un fracaso; el programa de televisión funcionó increíblemente bien, y Marvel aún puede considerar que su enfoque experimental con esa serie es un éxito. Es mérito de Marvel que estén dispuestos a permitir a sus escritores, directores y productores la libertad de crear contenido que varía tanto en estilo y tono.

Finalmente, vale la pena señalar que “WandaVision” pareció volverse cada vez más popular a medida que avanzaba, quizá porque fue atrayendo más espectadores e incluso suscriptores. Solo pasaron dos semanas entre la primera y la segunda serie de Marvel, y es probable que todos los espectadores y suscriptores que se habían enganchado a la primera serie sintonizaran el estreno de la siguiente.

Si ese es realmente el caso, bien puede haber un patrón con los programas de MCU, con cada estreno beneficiándose del éxito de la última serie y estableciendo un nuevo récord. Tal patrón indicaría cuán popular es la marca Marvel en su conjunto, en lugar de hablar necesariamente de la popularidad de series individuales.

