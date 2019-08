Disney+, la plataforma streaming que planea destronar a Netflix, empezará a funcionar el martes 12 de noviembre de 2019 en los Estados Unidos y se espera que poco después llegue a América Latina. El servicio tendrá un valor de US$ 6,99 mensuales en el país norteamericano y contará con la mayoría de los contenidos de la compañía, así como producciones originales.

CNET informó que Disney+ tendrá un solo plan de suscripción que permitirá la reproducción de contenidos de forma simultánea hasta en cuatro pantallas, mientras que ‘Streamable’ indicó que en realidad podrá usarse el servicio en 10 dispositivos a la vez, aunque tan solo hasta cuatro contenidos distintos.

Según TVLine, para diferenciarse de Netflix, Disney+ apostará por lanzar un episodio a la semana de sus nuevas series, en lugar de compartir temporadas completas en un solo día.

Durante la Expo D23, la presentadora Yvette Nicole Brown junto a actores y creadores revelaron los próximos proyectos originales de la plataforma streaming y esta es la lista definitiva de series y películas originales de Disney+.

1. STAR WARS: THE MANDALORIAN

De acuerdo a la sinopsis de "The Mandalorian", "luego de las historias de Jango y Boba Fett, otro guerrero emerge en el universo de Star Wars. El Mandaloriano se ubica luego de la caída del Imperio y antes de que la Primera Orden surga. En la serie seguimos las aventuras de un pistolero solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República".

2. HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL: THE SERIES

Esta ficción se ambientará 15 años después de la película original, protagonizada por Zac Efron y Vanessa Hudgens, en East High, la misma institución educativa del pasado. Esto da pie a un posible cameo de los actores originales, pero en esta ocasión la historia no giraría alrededor de ellos.

3. LADY AND THE TRAMP

Los creadores de "La dama y el vagabundo" aseguraron a People que la nueva cinta será fiel a la historia original y contará con la clásica escena del espagueti. Sin embargo, también se confirmó que se harán algunas modificaciones a los gatos siameses, que anteriormente han sido criticados por basarse en estereotipos raciales de la población asiática de Estados Unidos.

4. NOELLE

5. ENCORE

6. EL MUNDO SEGÚN JEFF GOLDBLUM

7. MONSTERS AT WORK

Según detalló Variety, “Monsters at Work”, se desarrollará seis meses después de los eventos de la película original y tendrá como protagonista a Tylor Tuskmon, un monstruo mecánico del equipo de instalaciones que llegará a la central con la ilusión de trabajar junto a Sulley y Mike.

"Monsters at Work" formará parte del catálogo de Disney + (Foto: Disney)

8. STAR WARS: ROGUE ONE PREQUEL

Diego Luna repetirá su papel de Andor (Foto: Disney+)

9. OBI-WAN KENOBI

"Obi-Wan Kenobi" fue oficializada el 23 de agosto, durante la D23 Expo que se celebró en Anaheim, California. La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, informó al público durante la convención que los guiones de la serie estaban listos y que las grabaciones comenzarán en 2020.

Ewan McGregor volverá a interpretar a Obi-Wan Kenobi (Foto: Lucasfilm)

10. STAR WARS: THE CLONE WARS

Star Wars: The Clone Wars se estrenará el febrero de 2020 (Foto: Disney+)

11. THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER

Según Comicbook, es probable que la serie repita el tono de las interacciones de los personajes en "Captain America: Civil War", donde pasaron de desconfiar el uno del otro hasta enfadarse mutuamente para convertirse finalmente en amigos reacios. Es decir, en la nueva producción será explorada su amistad una manera más amplia.

Sebastian Stan y Anthony Mackie son los protagonistas de "Falcon & Winter Soldier" (Foto: Disney+)

12. WANDAVISION

Aún no se han confirmado los detalles de la trama de “WandaVision”, pero en una entrevista con Variety, Olsen reveló que la nueva serie puede seguir los cómics de ‘The Vision de Tom King’, que se desarrolla en los suburbios de la década de 1950.

"Hay muchos otros libros de historietas de los que sacamos y serán Wanda y la Visión, y creo que en el anuncio de Disney+, mostraron una foto de nosotros en los años 50. Así que creo que es un buen adelanto. Paul (Bettany) y yo estamos realmente emocionados. Tienen un gran grupo de escritores", dijo la actriz.

Elizabeth Olsen y Paul Bettany son los protagonistas de "WandaVision" (Foto: Disney+)

13. LOKI

Tom Hiddleston volverá a interpretar al Dios del engaño (Foto: Marvel Studios)

14. HAWKEYE

"Hawkeye" será protagonizada por Jeremy Renner (Foto: Marvel)

15. MS. MARVEL

Kamala Khan tendría su propia serie de orígenes (Foto: Marvel Comics)

16. SHE-HULK

She-Hulk (Foto: Disney+)

17. MOON KNIGHT

Moon Knight (Foto: Disney+)

18. WHAT IF...?

What If...? (Foto: Disney+)

19. LIZZIE MCGUIRE

Hilary Duff volverá a meterse en la piel de Lizzie McGuire (Foto: Disney+)

20. DIARY OF A FEMALE PRESIDENT

Diary of a Female President será producido por un estudio externo (CBS) (Foto: The CW)

21. LOVE, SIMON

"Love, Simon" contará con un elenco diferente al de la película de 2018 (Foto: Fox)

22. THE SANDLOT

Todo el elenco original volverá para la nueva serie (Foto: Fox)

PROYECTOS ORIGINALES ​ Películas: Timmy Failure: Mistakes Were Made Stargirl Togo Phineas & Ferb: Candace Against the Universe

Series sin guion: Marvel’s 616 Marvel’s Hero Project Ink & Paint Earthkeepers Cinema Relics: Iconic Art of the Movies Be Our Chef (Re)Connect Rogue Trip Shop Class The Imagineering Story Into the Unknown: Making Frozen 2 Magic of Animal Kingdom