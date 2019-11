Durante más de una década Netflix se consolidó como el rey absoluto del rubro; sin embargo, ha llegado un fuerte competidor: Disney Plus, el nuevo servicio de streaming de Walt Disney Company , que arribó el 12 de noviembre.

El nuevo servicio de Disney llegó para iniciar la guerra del streaming con grandes e importantes contenidos, desde la legendaria caricatura animada “Gárgolas” hasta una nueva serie del mundo de Star Wars: “The Mandalorian”.

Disney+ fue la estrella del viernes 23 de agosto en la D23 (Foto: AFP)

Además, Disney + anunció que tendrá un único plan de 7 dólares mensuales, una tarifa atractiva que abarca mucho más que la propuesta más “premium” de Netflix, el servicio que cambió la manera en que consumimos contenido digital y que ha incrementado recientemente el valor de sus 3 planes.

El contenido de Disney+ se basa principalmente en las marcas de entretenimiento de Disney, incluyendo a Walt Disney Studios, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Disneynature y National Geographic. Las propiedades de 21st Century Fox también están dentro de la ecuación.

La plataforma inició con alrededor de 300 películas que cuenten con la participación de sus marcas, número que será elevado a 500 en su primer año, con 100 títulos de estreno reciente, muchos de estos en 4K/HDR. Adicionalmente, Disney incluirá su colección de clásicos animados, y el catálogo completo de Pixar, junto a la mayoría de programas producidos por National Geographic.

La plataforma inició con alrededor de 300 películas que cuenten con la participación de sus marcas, número que será elevado a 500 en su primer año. Foto: Disney

Tras su lanzamiento, la empresa anunció que superó los 10 millones de suscriptores en las primeras 24 horas. Disney+ está llamando la atención de los usuarios, que ya comenzaron a estudiar detenidamente el contenido y explorar el nuevo servicio, probando su reproducción y varias características.

Un punto de conversación común entre todos los que navegan en Disney + parece ser la incapacidad de simplemente mirar una gran lista de películas y programas de televisión a la vez, ya que las cosas se dividen en categorías más específicas.

La función de búsqueda del servicio de Disney+ es diferente a la Netflix, algo que con el tiempo los usuarios se irán acostumbrando. A continuación, te contamos cómo hacer más grata la forma de buscar contenido y evitar problemas.

Afortunadamente, hay una manera de evitar las categorías principales. El menú de búsqueda ofrece más que una simple opción de búsqueda, dividiendo las cosas en subcategorías más pequeñas, haciendo que las cosas sean aún más fáciles de navegar. Esto también le dará una manera de ver una lista completa de títulos.

Haga clic en el icono de búsqueda de lupa en la página de inicio de Disney +, que se ubicará en la parte superior de la página en un navegador o en la parte inferior de la página en la aplicación móvil.

Una vez que abra el menú de búsqueda, verá algunas opciones adicionales. Estas son las categorías más pequeñas que mencionamos, que parecen ser más específicas para varios intereses en lugar de centrarse solo en Marvel o Pixar.

En la aplicación móvil, el menú de búsqueda también le ofrece la posibilidad de ordenar películas y programas de TV de varias maneras. Al hacer clic en las películas, se lo llevará a una lista masiva de títulos que puede reducir seleccionando un género o período de tiempo. También hay una opción para "Todas las películas AZ" para que pueda verlas todas a la vez.

Disney + no funciona exactamente como cualquier otro servicio de transmisión, pero está bien, solo tomará un poco acostumbrarse. Una vez que domine las cosas, el servicio es muy fácil de usar.

¿Cuándo llegará a Latinoamérica? De acuerdo con información que Disney mismo compartió, Latinoamérica ya no tendría que esperar hasta el 2021. Sino que Disney Plus llegará al Perú y el resto de Latinoamérica en 2020. La fecha exacta aún no está confirmada.