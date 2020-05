Diana Gómez es la protagonista de la nueva serie española de Netflix, “Valeria”, una adaptación televisiva de las novelas de Elísabet Benavent que se estrenará el 8 de mayo. Pero este no es su primer trabajo para la plataforma de streaming, ya que también forma parte de “La casa de papel”, donde interpreta a Tatiana, un personaje misterioso dentro de la ficción.

La actriz tendrá en “Valeria” su primer papel protagonista. Sin embargo, Diana Gómez se daba a conocer ante el gran público de Netflix durante el lanzamiento de la cuarta temporada de “La Casa de Papel”. La catalana aparece en uno de los episodios interpretando a la mujer de Berlín en un flashback en el que se contaba como había sido su boda.

Diana Gómez, de Tatiana en 'La casa de papel' a encarnar a la 'Valeria' de Elísabet Benavent

“La oportunidad me llegó el año pasado, a través de un casting que hice. Desde que me cogieron, me dijeron que iba a ser para un personaje muy muy pequeño. Pero como me dijeron que era para hacer de la última mujer de Berlín, me emocioné mucho, porque es un personaje que me gusta mucho. El de Tatiana es un personaje que me generaba mucha intriga y aunque fue muy corto, lo disfruté muchísimo”, asegura Diana Gómez, quien ha adquirido popularidad mundial gracias a su participación en esta ficción.

¿QUIÉN ES DIANA GÓMEZ EN “LA CASA DE PAPEL”?

En “La casa de papel”, Diana Gómez interpreta a Tatiana, la novia -ahora esposa- de Berlín. El personaje se presentó por primera vez como la pareja de Berlín en el episodio 6 de la temporada 3 de “La casa de papel”.

Inicialmente, por su parecido físico principalmente, muchos creyeron que se trataba de la inspectora Sierra, pero esta teoría fue descartada automáticamente cuando vieron que no había relación alguna entre ambos personajes.

Ella es una pianista de concierto así como una ladrona, tal como ella misma lo menciona: “el piano y las joyas son mis dos especialidades”. Berlín le cuenta a su hermano en uno de los flashbacks de la tercera temporada que se casaría con ella y pasaría sus dos últimos años de vida juntos. Pero eso no es todo.

En ese tiempo el Profesor también planeaba los robos del Banco de España y a la Casa de Moneda y Timbre junto a su hermano y Palermo. Además, ellos habían dispuesto la regla de que al hacerlo, ningún vínculo emocional o amoroso debería darse entre el equipo para concentrarse enteramente en la misión que les esperaba (algo que no se ha dado con ninguno hasta ahora).

La misma Tatiana admite que es una gran ladrona de joyas por lo que podría ser útil en un atraco a gran escala (Foto: Netflix)

Por ello, cuando Berlín le cuenta que no hay secretos entre él y Tatiana, el Profesor se desespera. Él piensa que ella no es confiable porque podría vender el plan por dinero o traicionarlos en un momento de debilidad. Más adelante, en la temporada 4, Berlín lo calma durante la boda de ellos diciéndole que cualquiera lo traicionaría con el contexto adecuado y que es mejor que no piense en ello demasiado.

Considerando estos elementos, Tatiana podría haber sido un elemento sorpresa en la temporada 4 para ayudar a la banda de atracadores a realizar el robo al Banco de España. Lastimosamente, el personaje solamente apareció durante los flashbacks de la boda de Berlín y no se supo más de ella.

Algunos fans han teorizado que Tatiana podría ser el punto de quiebre para la siguiente temporada 5 de “La casa de papel”, tanto por el lado de la policía o por el otro de los atracadores. Ella conoce ambos planes a detalle y podría ser la perfecta cómplice que ayude a cerrar el caso de una vez y para siempre con la banda encerrada por la justicia o nuevamente de vacaciones por el mundo.

Tatiana fue presentana como una pianista y una ladrona por ella misma (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA LA TEMPORADA 5 DE “LA CASA DE PAPEL”?

De acuerdo con Bluper, de El Español, el rodaje conjunto de la quinta y sexta temporada de “La casa de papel”, de ocho episodios cada uno, debía empezar en abril. Sin embargo, los planes cambiaron tras desatarse la pandemia del coronavirus .

El COVID-19 golpeó fuerte a todas las industrias y las del cine y televisión no han sido ajenas. Debido a las medidas implementadas en cada país para evitar que la enfermedad de Wuhan cobre más vidas, fueron suspendidas las grabaciones de varias series y películas, la ficción española entre ellas.

Por tanto, hoy es imposible estimar una fecha aproximada para el estreno de la quinta temporada del show protagonizado por Úrsula Corberó, Itziar Ituño -quien contrajo el COVID-19 al igual que mucho otros miles de españoles-, Álvaro Morte, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente y Esther Acebo. Eso sí, en el mejor de los casos, los nuevos episodios podrían ver la luz en algún momento de 2021. En el peor, recién en 2022.

Tatiana no solamente conoce los planes a detalle, también tiene una gran relación con los personajes principales de la cuarta temporada (Foto: Netflix)

VIDEO RECOMENDADO

“La casa de papel″ 4 : la explicación del final