El reality “De viaje con los Derbez”, durante su primera temporada, cautivó al público por las aventuras que vivía la familia en medio de diversas situaciones jocosas pero, además, destacó la participación de Aislinn Derbez quien actuó junto a su pareja Mauricio Ochmann y a su hija, Kailani. Con la llegada de la segunda temporada, ya no se observó la presencia de la referida actriz lo que llamó la atención de la fanaticada.

Pero ¿cuál habría sido el principal motivo que la alejó del reality? Precisamente, Aislinn Derbez dio cuenta de esta situación donde señala que durante uno de los episodios estrenados el pasado 26 de mayo, dijo que extrañaba a su hija, quien no pudo estar presente en el recorrido que hizo la familia debido a su corta edad.

“Estoy empezando a extrañar mucho a Kai, demasiado. Me toca regresar a ser mamá. Me quedan solamente dos días de vacaciones aquí, así que los quiero aprovechar al máximo”, aseguró.

Es por ello, que Aslinn decidió dar un paso al costado en las grabaciones de la producción de Amazon Prime Video en un punto de la temporada. Por otro lado, su hermano Vadhir, tampoco se unió a las grabaciones desde un inicio debido a que tuvo que luchar contra el coronavirus luego que resultara contagiado.

“Hoy es mi última tarde en este lugar hermoso y ya mañana me voy de regreso a Los Ángeles a ver a Kailani”, añadió Aslinn.

Actriz se alejó de las grabaciones del reality porque extrañaba a su hija (@aislinnderbez).

En otro momento, no pudo ocultar la emoción por estar nuevamente junto a su pequeña y expresarle el cariño que siente por ella. “Me muero de ganas de ver a Kai, no puedo esperar a abrazarla, darle besos, escuchar su voz, tenerla en mis brazos. Lo único que me duele es no haber convivido tanto con Vadhir”, anotó.

Otros de los hechos que ocurrieron durante la segunda temporada de “De viaje con los Derbez”, fue la tristeza que Aislinn Derbez sintió al hablar de su divorcio con Mauricio Ochmann. Este hecho se dio cuando Alessandra Rosaldo recordara los problemas por los que atravesó la pareja durante las grabaciones de la primera temporada en Marruecos.

“Llegué a pensar ‘Ais y Mau no van a volver a ir’, pero nunca imaginé que tú y Mau ya no estarían juntos”, sostuvo Alessandra.

Ante ello, Aislinn dijo que ella tampoco hubiera imaginado que atravesaría una etapa dolorosa como esa. Asimismo, Alessandra resaltó que pese a esa grave situación que le tocó pasar a Aislinn, ella no se aferró a Mauricio.

“Ahí está la verdadera prueba de amor porque si yo digo que lo amo y si es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo en donde esté, con quien esté, en donde quiera estar y poder seguir teniendo la relación diferente”, sentenció Aislinn.