"Dark": imágenes de las grabaciones de la tercera temporada de la serie de Netflix

Netflix estrenó la segunda temporada de “Dark” y sin duda ha sido todo un éxito, tanto que ha sido catalogada como la mejor del 2019. Unas semanas antes del estreno de la segunda entrega, la empresa de televisión por streaming anunció que la serie tendrá un tercer ciclo y será la última de esta producción alemana.



En un video que la plataforma de streaming compartió el pasado 30 de mayo, se explica que "Dark" será finalmente una trilogía, donde Jonas Kahnwald, el personaje central de esta trama, intentará arreglar su vida y la de sus seres queridos, atrapados en unos ciclos de tiempo sin fin y ahora se ha sumado un multiuniversos.



El cocreador de la serie Baran Boodar anunció en Instagram el inicio de rodaje y la fecha de estreno de los episodios finales:



“¡Y es oficial! Estamos trabajando en la temporada 3 de 'Dark'. Es el ciclo final de este gran viaje. Siempre tuvimos tres temporadas en mente cuando desarrollamos 'Dark' y nos complace decirles que comenzaremos a rodar la tercera y última temporada en 4 semanas para que podamos entregarla el año que viene. ¡Gracias, Netflix por confiar en nosotros! ¡Gracias a TODOS LOS FANS DE 'DARK' ALREDEDOR DEL MUNDO! ¡Son fabulosos!"



Precisamente, Baran Boodar es el encargado de documentar cada uno de los días de rodaje y va dejando a través de Instagram algunas pistas de lo que sucederá en la tercera temporada de “Dark” y aquí te las mostramos.

INICIANDO CON LAS GRABACIONES

Antes de iniciar con la grabación de la tercera temporada, los actores se reunieron para leer el guion y Boodar aseguró que la pandilla estaba de regreso.

DÍA 1

"¡Estamos de vuelta! Dark temporada 3. En nuestro primer día de rodaje", escribió Baran Boodar en Instagram el pasado 24 de junio.

DÍA 2

Boodar compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto de los actores que interpretan a Bartoz, Martha, Magnus y al parecer un nuevo personaje del cuál aun no se ha revelado su nombre.

En esta fotografía que compartió el co-creador de Dark, se puede ver a Magnus un poco mayor, con otro color de cabello y un gran tatuaje en el pecho que podría dar señales de lo que realmente hará en el año al cual viajó.

DÍA 3



Baran Boodar documenta todos los días sobre las grabaciones de la tercera temporada de Dark y en el día tres mostró la foto de Jonas y el retoque en su cicatriz del cuello.



Volvió a compartir una foto de la pandilla posando frente a la escuela del pueblo Winden.



En esta imagen se puede ver a Martha con el cabello más oscuro, entonces se trataría de este personaje que apareció en el capítulo final y de un universo alterno.

DÍA 4



El pasado 6 de julio fue el día 4 de grabación y a través de Instagram se compartió fotografías de Martha y de Jonas mayor. No se logra identificar en que lugar se encuentran o que está sucediendo.

DÍA 5



En el día 5 de grabación se logró apreciar las fotografías de Katharina y Ulrich Nielsen en distintos años.

DÍA 6



Esta vez, Baran Boodar compartió una foto de Maja Schöne o mejor conocida como Hanna Kahnwald y esta vez tiene ropa de los años 50 y tiene una cadena, ¿será la de San Gabriel?

DÍA 7



Esta vez, vemos a un Egon Tiedemann joven y pensativo. Sebastian Hülk es el actor que se ha puesto en los zapatos del jefe de policía de Winden en los años 50.

DÍA 8



A través de Instagram, podemos ver una foto de Jördis Triebel, la actriz que interpreta a Katharina y al parecer en esa escena, ella se encuentra en la escuela del pueblo, ¿habrá logrado llegar al año dónde está Mikkel?

DÍA 9



Una foto de Jonas y Martha ha logrado enloquecer a los seguidores de Dark, ya que han comenzado a tejer diversas teorías sobre la relación que existiría en estos dos personajes a pesar de ser de distintos universos.

DÍA 11



Al parecer el trabajo ha sido muy duro que Baran Boodar no ha logrado compartir imágenes del día 10. En el día 11 se publicaron las fotos de Elizabeth con un aspecto diferente y al parecer esta imagen pertenece a la escena de un día después del fin del mundo.



También se ve una imagen de Ulrich, pero no se logra descifrar más allá y al parecer es del año 2019.

DÍA 15



La última fotografía que compartió Baran Boodar es de Franziska mirando fijamente a la cámara y si nos enfocamos en los detalles, la joven Doppler tiene un peinado y ropa que podría indicar que está en los años 50 o quizás en los 20.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “DARK”?



La tercera temporada de “Dark” aún no tiene fecha de estreno oficial, pero se sabe que llegará en algún momento del 2020. De cualquier modo, el tiempo de espera entre las entregas 2 y 3 será significativamente más corto que el de espera entre las temporadas 1 y 2.



A partir de los acontecimientos de la segunda entrega, una fecha tentativa para el estreno de la tercera temporada es el 27 de junio de 2020, el día del fin del mundo en la ficción de Netflix.



Como la segunda temporada fue lanzada el 21 de junio de 2019, el día del suicidio del padre de Jonas, el show podría repetir la tradición de aprovechar alguna efemérides dentro de su narración.



Ahora, no puede descartarse que la tercera temporada se divida en dos partes para alargar un poco la historia ambientada en la ficticia Winden, una ciudad donde un misterioso portal une distintas épocas en la historia, separadas por lapsos de 33 años. No sería la primera vez que ocurra algo así.