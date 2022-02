Luego de No Way Home, los contenidos que se estrenaron en Netflix sobre algunos personajes de Marvel entraron en una especie de incómodo punto medio entre si era parte del UCM o si eran historias alternas e independientes de la plataforma.

Y es que la aparición de Charlie Cox como Matt Murdock, el Daredevil de Netflix, dio mucho que pensar, aunque no fue el único personaje de la serie de la plataforma que aparecía en una producción del UCM, pues King Pin apareció en la serie de Hawkeye.

Eran los mismos actores interpretando a los mismos personajes, pero las dudas siguen ahí, pues no hay una confirmación real de si están siendo parte del UCM desde antes de los hechos de Hawkeye y No Way Home.

Y en medio de esta disputa entre ssi son o no son canon del UCM, Netflix ha tomado una decisión que pocos se esperaban, quizá nadie en realidad: las producciones de la plataforma inspiradas en las historietas de Marvel estarán fuera del servicio a partir del 1 de marzo.

En un principio, como reseña Screen Rant citando Games Radar, las series basadas en las historias de Marvel dejarían de estar en el servicio para los usuarios de Gran Bretaña. Sin embargo, con el pasar de las horas se han ido revelando otros detalles sobre la decisión.

Y al parecer no solo se trata de una salida de la plataforma, es que lo personajes volverán a ser controlados por Disney, que tiene derecho sobre estos personajes.

Según Business Insider, “los títulos dejarán Netflix después del 28 de febrero, ya que los derechos han vuelto a la empresa matriz de Marvel, Disney, según confirmó una persona con conocimiento directo a Insider”.

Usuarios de Argentina y España han recibido la notificación de que estas series dejarán de estar disponibles en la plataforma:

Daredevil

Jessica Jones

Iron Fist

The Punisher

Luke Cage

The Defenders.

Muchas de las temporadas de algunas de estas series no tuvieron real impacto dentro del servicio, pero fueron personajes que se inclinaban a un estilo más urbano a diferencia de las contadas por el UCM, teninedo otra narrativa, algo más oscura y violenta.

Es posible que Disney, de contar con los derechos de estos personajes, tenga planes algo distintos para su desarrollo, contando ahora con un multiverso, muchas cosas podrían ser factibles a partir de ahora. Mientras tanto, los usuarios de Netflix podrán verlas hasta el 28 de febrero.

