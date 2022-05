Ya es oficial, Daredevil es parte del Universo Cinematográfico Marvel. Según Variety, los ejecutivos han dado luz verde a una nueva serie para el superhéroe; el primero con la dirección de Kevin Feige, cabecilla del UCM en primer lugar.

Pero a diferencia de la serie anterior, contará con nuevos guionistas y productores. Matt Corman y Chris Ord han sido confirmados para la tarea. Ambos suelen trabajar juntos y sus últimos trabajos los podemos encontrar en The Enemy Within, The Brave, Containment y Cover Affairs.

Los viejos guionistas, como Steven S. DeKnight, Doug Petrie, Marco Ramirez o Erik Oleson, no participarán en la creación de la serie.

Daredevil tendrá nueva serie en Disney Plus (Foto: Facebook Daredevil)

Se ha asegurado que Charlie Cox y Vincent D’Onofrio volverán a sus papeles de Matt Murdock (Daredevil) y Wilson Fisk (Kingpin), respectivamente. Ambos ya han aparecido en el Universo Cinematográfico de Marvel; en Spider-Man: No Way Home y Ojo de Halcón respectivamente.

Aunque hay que avisar que el proyecto recién está iniciado, y está a años luz de terminar. Mientras tanto, todavía se puede disfrutar de la serie de Netflix en Disney Plus.

Aunque su entrada al Universo Cinematográfico ha sido celebrado por muchos fanáticos, algunos se preguntan cómo diferirá el personaje con los nuevos guionistas.

