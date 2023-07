El famoso actor británico Daniel Radcliffe, de 33 años, recordado por ser el protagonista de la saga de películas de ‘Harry Potter’ aseguró que no será parte de la nueva serie basada en el popular mago y que ya fue anunciada por Max. De esta manera, la ilusión de los fans que esperaban su presencia en la nueva serie se rompe tras estas recientes declaraciones.





Sin embargo, el actor envió sus mejores vibras para el actor que interprete al entrañable personaje “Toda la suerte del mundo. Estoy muy emocionado por pasar a ser el testigo, pero no creo que me necesiten”, agregó.

Como se recuerda, Radcliffe se convirtió en padre recientemente en marzo, no obstante, negó que vaya a participar de un cameo en algunos de los capítulos que se emitirá por streaming en HBO Max.

“Según tengo entendido, la serie parte de cero y estoy seguro de que quienquiera que la haga querrá dejar su propia huella en una versión nueva y probablemente no querrán tener que apañárselas para que el viejo Harry haga un cameo. Así que no, definitivamente no lo estoy buscando”, declaró, en una entrevista para ComicBook.com





