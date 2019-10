La nueva versión de ‘Cuna de lobos’, producción de Televisa, llegó a las pantallas el pasado 7 de octubre. Esta nueva producción es el remake de la telenovela mexicana que fue un gran éxito en la década del 80 y tuvo como protagonista a la reconocida actriz María Rubio.

El remake de ‘Cuna de lobos’ pertenece al proyecto ‘Fábrica de sueños’, trabajo con el que Televisa revivirá las 12 telenovelas más exitosas de las últimas décadas, entre ellas, “Rubí”, “La usurpadora”, “El maleficio”, “Colorina”, “Los ricos también lloran”, “Rosa salvaje”, “Corona de lágrimas”, “Quinceañera”, “El privilegio de amar” y “Corazón salvaje”.

‘Cuna de lobos’ es considerada una de las mejores novelas en la historia de México. Y ahora Televisa estrena una versión moderna que contará con 25 capítulos que prometen cautivar a los televidentes de inicio a fin. El público tiene muchas expectativas sobre esta historia que impactó a miles de televidentes en la década del 80.

El remake de “Cuna de lobos” pertenece al proyecto ‘Fábrica de sueños’. Foto: Televisa

La nueva versión de la exitosa novela mantendrá la esencia de la original, sin embargo, se darán algunos cambios y se agregarán nuevos personajes. En este remake, la actriz española Paz Vega dará vida a Catalina Creel, la villana en el melodrama.

Para Paz Vega ha sido todo un reto meterse en la piel de Catalina Creel, una de las villanas más emblemáticas dentro de las telenovelas. Recientemente, la actriz española habló con People en Español y reveló detalles de su participación en esta historia, los cambios que se verán en la trama, la respuesta del público y la polémica que generó su elección como Catalina Creel.

Paz Vega definió el remake de “Cuna de lobos” como una versión modernizada, actual, que conecta con los problemas y con el interés del público de ahora. La actriz española detalló que esta versión respeta el esqueleto básico de la historia pero que va más allá y que quiere atrapar al público desde historia reconocibles.

“Queremos que la gente empatice con los personajes, que se sientan identificados con los personajes, inclusive con Catalina Creel porque para mí era muy importante crear un personaje que no fuera una caricatura de la maldad sino que fuera una mujer que tuviera una necesidad y que tuviera una razón por la que hace las cosas que hace, entonces es una mujer empoderada, atractiva, sensual, elegante e inteligente”, dice al citado medio.

“Es una mujer muy ambiciosa y luego es una mujer que tiene una incapacidad para amar y para empatizar con el dolor ajeno, tiene una psicopatía pero realmente también luego tiene un porqué muy noble que es que todo lo que hace lo hace por el amor absoluto e incondicional que tiene hacia su hijo y eso es muy lindo”, agrega.

Cuando le preguntaron por qué aceptó este proyecto, la actriz española dijo que la convenció la propia historia. “Es una oferta de esas que no se pueden rechazar porque cualquier actriz mataría por estar en una historia como Cuna de lobos y por interpretar a este personaje tan icónico”.

La actriz española dijo que aceptó el proyecto porque la convenció la propia historia. Foto: Televisa

La elección de la actriz española Paz Vega como Catalina Creel, la villana de la exitosa novela, generó una gran polémica en México porque algunos consideraban que tenía que ser una actriz mexicana la que debió interpretar el papel protagónico.

Sobre este tema, Paz Vega contó que entendió que su elección causara rechazo al principio porque Catalina Creel es un personaje muy icónico en la cultura y en el colectivo imaginario latinoamericano. Sin embargo, espera que la gente ahora pueda dar su opinión sobre el resultado final y ver que los clásicos se pueden retomar desde muchos lugares.

“Para mí, Cuna de lobos es un clásico y como tal esa historia puede pasar en México, en Estados Unidos, en Europa y eso todavía la hace más grande. Creo que eso es algo de lo que yo por lo menos me siento orgullosa, yo y el equipo, el poder hacer esta historia y agrandarla”, dijo.

La elección de la actriz española Paz Vega como Catalina Creel, la villana de la exitosa novela, generó una gran polémica en México. Foto: Televisa

“Hacer que Cuna de lobos salga de las fronteras de México y el hecho de escoger a una actriz extranjera ayuda a eso y yo creo que por eso fue la elección de mi persona”, explicó.

Sobre la respuesta del público, la intérprete española declaró que ha sido una reacción increíble, muy hermosa. “Me he encontrado con compañeros que me han escrito, que han visto la serie, gente de la profesión, y la verdad que me dicen cosas muy lindas a mí y desde luego a todo el equipo porque es un trabajo que se ha hecho con mucho rigor y dando el 100% de cada uno porque sabíamos que había muchas expectativas”.

Paz Vega pidió al público que le de una oportunidad al remake porque es una versión muy valiente, una versión que toma riesgos. “Lo que espero es que la gente que vio la original se olvide un poco de esa melancolía del pasado y le dé la oportunidad a esta versión y que la gente que no la haya visto simplemente disfrute de una historia con fuerza”.

“Siento y sentimos todos los que hemos trabajado en Cuna de lobos que es un paso más en el mundo de la novela y en el mundo de la ficción en abierto”, agregó.