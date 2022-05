Daniela Luján es una talentosa actriz que se hizo un nombre en el mundo del entretenimiento mexicano. Gracias a su primer protagónico en “Luz Clarita”, con solo ocho años, se convirtió en una estrella infantil y atrajo las miradas de otros productores, quienes la convocaron para otras telenovelas como “Gotita de amor”, “El diario de Daniela”, “Primer amor a mil x hora”, “Cómplices al rescate” y muchas otras más. Esto lo llevó a tener gran cantidad de seguidores que admiraban su trabajo, pero entre aquellos fans hubo alguien que se obsesionó con la histrionisa al punto de haberla amenazado de muerte cuando se enteró que tenía novio.

Sí, así como lo leíste, la también cantante mexicana de 34 años, hace varias décadas, tuvo que vivir con el temor de ser abordada por un hombre que no la quería ver con ninguna otra persona que no fuera él. A continuación, todos los detalles de esta historia, que hasta la actualidad recuerda como algo amargo, la histrionisa.

La actriz contó que fue acosada por un hombre cuando era una adolescente (Foto: Daniela Luján / Instagram)

CUANDO UN FAN AMENAZÓ DE MUERTE A DANIELA LUJÁN POR TENER NOVIO

La actriz, nacida el 5 de abril de 1988, contó que vivió esa terrible experiencia cuando era una adolescente y su acosador era un hombre mayor de 40 años.

“Por ahí en mi adolescencia, de pronto me apareció un fan, pero era un señor: yo de 15 o 16 años y este de 40 y tanto. Por alguna razón consiguió el teléfono de mi casa y mi mamá siempre hacía de filtro. Llamaba y empezaba a decir que estaba enamorado de mí”, contó en una entrevista a “Envinadas”.

Debido a que este individuo llamaba constantemente a su vivienda con la esperanza de que Daniela Luján algún día conteste para que le confiese su amor, en una ocasión la madre de la protagonista de “Una familia de diez” no soportó más y le dijo que su hija no se encontraba porque había salido con su novio.

La respuesta que le dio el sujeto las dejó sorprendidas: “Él señaló: ‘¿cómo? ¿tiene novio? Lo voy a matar a él, la voy a matar a ella y me voy a matar yo’”.

La actriz mexicana alcanzó la fama con su protagónico en "Luz Clarita" (Foto: Daniela Luján / Instagram)

Se presentó frente a ella

Pero esto no quedó ahí, ya que esta persona se presentó en el teatro donde ella formaba parte de un elenco. Por fortuna, el equipo de producción de la obra salió en su defensa y lo echó.

“Como dos meses después, estaba yo haciendo teatro. Lo que pasa que este señor tenía una personalidad invisible, como que no lo percibes. Estábamos en el escenario tomándonos fotos cuando lo vi cruzar, nadie lo vio y ese buey llegó a los camerinos. Mi mamá que siempre me acompañaba, lo vio y todos los técnicos salieron y le dijeron: ‘No puedes estar aquí, no te puedes acercar’ y lo amenazaron”, reveló.

Después de eso, el hombre no volvió a aparecer más. “No sé si por miedo o dijo: ‘ya me harté’. No sé en qué momento ese amor se vuelve: Tú eres mía o eres mío”.