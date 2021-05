“Mil oficios” se convirtió en uno de los programas más exitosos en la historia de la televisión peruana a inicios de los años 2000; y aunque alcanzó altos niveles de sintonía, la serie, que llegó a estar al aire entre 2001 y 2004, no llegó a tener un digno final.

Todo surgió durante la tercera temporada cuando Panamericana Televisión comenzó a tener algunos problemas, haciendo que se detuvieran las grabaciones por más de cuatro meses; esto provocó que varios de los actores abandonen la sitcom. El momento que se retoma todo, el productor Efraín Aguilar tuvo que darle un giro radical a la trama para tratar de ordenar las cosas, pero ante las nuevas complicaciones, él decide renunciar, quedando todo en manos de Adolfo Chuiman.

Fue el actor quien continuó la serie con el elenco reducido, pero la audiencia no era la misma, por lo que decidió darle un final que mereciera el público, aunque para esto necesitaba el regreso de los antiguos actores. A continuación, te contamos todo lo que pasó.

La historia de “Mil oficios” empieza con el personaje principal, Renato Reyes, siendo celebrado por su familia y vecinos que se enteraron que será ascendido en el trabajo (Foto: Panamericana TV)

PLANEAN GRABAR EL CAPÍTULO FINAL DE “MIL OFICIOS”

Efraín Aguilar, anterior productor de “Mil oficios”, quien en ese entonces ya estaba dirigiendo “Así es la vida” para América Televisión, señaló que le pareció una buena idea darle un final como se merece a dicho programa, pero que él no participaría en ella. “No me parece meter la mano en algo en lo que ya no estoy. Pero estoy de acuerdo con Adolfo Chuiman en hacer un especial de dos horas. Todo depende de un buen guion (…). Si en Panamericana no hubiera cambiado la administración, seguiríamos allá”, señaló en junio de 2004.

En tanto, los actores que habían integrado el elenco y en ese momento ya formaban parte del proyecto del canal de la competencia adujeron que no grabarían el final porque tenían un contrato de exclusividad con América TV y porque sus personajes ya habían tenido un final cuando decidieron salir de la historia.

“A mí no me molestaría que hagan un capítulo final, me parece perfecto. Pero primero deberían cancelar lo que deben. En mi caso, mi personaje sí tuvo un final cuando dejé la serie”, dijo César Ritter, quien dio vida a Lalo.

Por su parte, Mónica Torres, quien interpretó a Norma Reyes, indicó que si bien la serie mereció un buen final, este ya no tenía sentido. “Han pasado muchas semanas desde la cancelación, las cosas se han dilatado. ¿Qué final le pueden dar? En lo personal, yo ya cerré ese libro”. Mientras que Lucho Cáceres, ‘Quique’ Palacios en el programa, manifestó que era buena idea pero se debió cumplir con los actores. “Toda serie merece un final y no ser levantada abruptamente. Pero, primero, deben pagarle al elenco”.

Mil oficios” contó con cuatro temporadas y más de 659 capítulos, emitidos entre el 11 de junio de 2001 y el 28 de mayo de 2004 (Foto: Panamericana TV)

¿CUÁL FUE EL FINAL DE “MIL OFICIOS”?

Cuando aún “Mil oficios” estaba al frente de Efraín Aguilar y Gigio Arando, se ve a Renato Reyes (Adolfo Chuiman) despidiéndose de su familia y amigos porque iba a ir a trabajar a Estados Unidos, pero él decide quedarse para continuar siendo el ‘Rey del recurseo’.

Tras ello, es Chuiman quien está al mando del programa, cuyos televidentes ven el ingreso y salida de varios personajes, creándoles confusión; no sólo ello, ya que la aparición de elementos fantasiosos y paranormales, así como el bajísimo rating, hizo que decidieran cancelarla. El final fue uno que no merecía: aquí vemos a Renato Reyes a punto de lanzarse al Congreso de la República. Ese fue el último capítulo de la exitosa serie. Nunca supimos su llegó o no a candidatear por una curul y si así lo hizo, jamás sabremos si el electorado lo eligió.