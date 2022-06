Julio viene recargado de estrenos en Netflix, siendo uno de los más esperados la segunda parte de “Stranger Things 4″. Si bien, la llegada de nuevas producciones mantiene a la expectativa a todos los seguidores de esta plataforma de streaming, las personas que están al tanto de su catálogo también saben que es el momento de decir adiós a varias.

Si aún no te enteraste de la salida de algunas películas, series o documentales, no te preocupes que a continuación te contamos cuáles son en orden cronológico.

SERIES QUE SE DESPIDEN EN JULIO

“FANGBONE”

“Fangbone”, la serie animada canadiense, sale del catálogo de Netflix el sábado 2 de julio. Esta narra la historia de un guerrero bárbaro de nueve años, proveniente de Skullbania, que llega a la clase de tercer grado de la escuela Eastwood Elementary para salvar su tierra natal del vil villano Venomous Drool. Con ayuda de su nuevo compañero Bill, derrotará a sus enemigos mientras descubre el mundo moderno y las realidades de su propio mundo.

“YO SOY BETTY, LA FEA”

“Yo soy Betty, la fea” será emitida hasta el 10 de julio en Netflix. Así que si eres seguidor de Beatriz Pinzón y el ‘Cuartel de las feas’, tienes unos días más para ver sus aventuras en la plataforma de streaming.

“YO-KAI WATCH”

“Yo-Kai Watch”, serie de videojuegos de rol desarrollados y publicados por Level-5, podrá ser visto hasta el 11 de julio. Cuenta la historia de Nate, quien libera un ser mítico atrapado en una cápsula mágica. Ambos se convierten en amigos y se lanza a la aventura con todo tipo de problemáticas criaturas sobrenaturales.

“PILI FANTASY: WAR OF DRAGONS”

“PILI Fantasy: War of Dragons” sale del catálogo de Netflix el 11 de julio. La trama: cuando la confusión amenaza el Mundo Marcial y los Ocho Portentos del Dragón Diabólico desatan fuerzas siniestras, ¿quién se alzará como el nuevo guerrero legendario?

“DAWSON’S CREEK”

“Dawson’s Creek” es la serie que estará disponible en Netflix hasta el 14 de julio. Es un drama adolescente estadounidense que narra la vida de un grupo de amigos que comienza en la escuela secundaria y continúa en la universidad desde 1998 hasta 2003.

“GOD EATER”

“God Eater” podrá ser vista en la plataforma de streaming hasta el 14 de julio. Está basada en la serie de videojuegos de PS, God Eater, la cual nos transporta al año 2071, donde existe una organización conocida como Fenrir, que ayudará a la humanidad a protegerse de los monstruos llamados Aragami por medio de “Arcos de Dios”.

“ANGEL BEATS!”

“Angel Beats!” estará en el catálogo de Netflix solamente hasta el 14 de julio. Así que tienes tiempo para ver el anime que se sitúa en un colegio para adolescentes fallecidos, quienes cuando estaban vivos experimentaron sufrimiento o traumas que deben arreglar antes que les den una segunda oportunidad en la vida.

“GRANDBLUE FANTASY: THE ANIMATION”

“Grandblue Fantasy: The animation” se encontrará disponible en la plataforma de streaming hasta el 14 de julio. En su breve descripción señalan: “En un mundo donde las islas flotan en el cielo, Gran conoce a una misteriosa chica buscada por el Imperio Erste por su habilidad para convocar a las bestias primigenias”.

“ANOHANA: THE FLOWER WE SAW THAT DAY”

“Anohana: The Flower We Saw That Day” puede ser visto hasta el 14 de julio. Este anime sigue a un grupo de amigos de la infancia, que se separan tras un trágico accidente. Los amigos de Menma se reúnen cinco años después de su muerte para ayudarla a recordar y cumplir un deseo para que pueda pasar a la otra vida.

“SCREAM”

“Scream”, la serie de películas de terror satírico, podrá ser vista en Netflix hasta el 15 de julio. En ellas, varios adolescentes son sospechosos y víctimas de una serie de asesinatos atroces en un pueblo marcado por una historia sangrienta, por lo que no siempre es bueno revivir el pasado.

“LA FISCAL DE HIERRO”

“La Fiscal de Hierro” estará en el catálogo de Netflix hasta el 16 de julio. Esta serie trata sobre Silvana Durán, quien juró capturar al culpable de la muerte de su padre, llega hasta la fiscalía y descubre que su progenitor era intermediario de Francisco Miranda, líder del cartel más importante de México.

PELÍCULAS QUE SE DESPIDEN EN JULIO

“Sugar Rush”- 2 de julio

“Shopkins viajan por el mundo” - 3 de julio

“Yesterday” - 6 de julio

“Nuestro mal” - 7 de julio

“Hole in the Wall” - 9 de julio

“Romina” - 12 de julio

“Mi vida a los diecisiete” -14 de julio

“La verdad oculta” - 14 de julio

“Mustang: La Rehabilitación” 14- de julio

“Pistolero” - 14 de julio

“Rock the Kasbah: Descubriendo una estrella” - 14 de julio

“La vida secreta de tus mascotas 2″ - 14 de julio

DOCUMENTALES QUE SE DESPIDEN EN JULIO

“Real Detective” - 11 de julio