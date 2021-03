El 11 de septiembre de 1974 se lanzó el primer capítulo de “La familia Ingalls”, una serie que estuvo al aire diez temporadas llegando a su fin el 21 de marzo de 1983. A pesar de que han pasado casi tres décadas desde que dejó de emitirse, con las innumerables retransmisiones es imposible no haber visto alguno de sus capítulos.

Durante el tiempo que estuvo en las pantallas llegó a convertirse en la preferida del público, por eso muchos se preguntan cuáles fueron los verdaderos motivos por los que esta serie de antaño fue cancelada pese a su gran popularidad.

La “Familia Ingalls” se estrenó en setiembre de 1974 y se basó en la saga de libros homónima de Laura Ingalls Wilder. (Foto: NBC)

¿POR QUÉ SE CANCELÓ “LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE”?

Después de nueve años, y con la maduración de Laura Ingalls y los problemas y tribulaciones del resto de los habitantes de Walnut Grove, la audiencia descendió de tal forma que “Little House on the Prairie” fue cancelada, emitiendo su último episodio en marzo de 1983.

A pesar de la caída en niveles de sintonía de la serie semanal, el público aún demandaba más capítulos, pero estos no llegaron en la pantalla chica.

Según Cheat Sheet, cuando Michael Landon dejó el programa como actor después de la temporada 8, la serie tuvo cambiar de nombre a “Little House: A New Beginning”, y aunque él apareció como estrella invitada en varios episodios, la audiencia igual cayó. Algo que también dio a entender que la serie ya no funcionaba. Como se recuerda, ésta comenzó con Gilbert cuando era niña, interpretando a una joven Laura, cuyo rol a medida que creció no tenía sentido.

“No pensé que una mujer casada debería acudir a su padre para pedirle consejo. Cuando comenzamos este programa, nunca imaginamos que duraría tanto”, precisó Landon en una entrevista de 1984.

Michael Landon y Melissa Gilbert mostraban que tenían una conexión especial tras los set de grabación. (Foto: NBC)

LA CANCELACIÓN GENERÓ SORPRESA

Si bien, la cancelación era inminente, antes de que se oficializara, el propio Landon desconocía de la situación.

Melissa Gilbert, quien interpretó a Laura Ingalls, escribió en sus memorias “Prairie Tale” que cuando llamó a Michael de la noticia, él no sabía nada.

“Le pregunté a Mike [Landon] por teléfono si nos cancelaron. Me dijo que no había recibido una llamada oficial de la cadena, pero que había escuchado que “Little House” no figuraba entre los programas de la alineación de otoño de NBC”, narró.

Al poco rato, el propio Landon se enteró de la noticia. “Para cuando llamé a Mike, él había hecho su propio trabajo de reconocimiento y estaba furioso porque nunca había recibido una llamada telefónica oficial del presidente de NBC, Brandon Tartikoff, ni de nadie más en la cadena, informándole el destino del programa”.