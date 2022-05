Desde que la plataforma Disney+ arrancó en el mundo del streaming, se han estrenado una gran cantidad de películas y series originales, así como crearse proyectos específicamente para esta plataforma, y quizás de los más vistos son Marvel y Star Wars.

Y en ese sentido, si bien Star Wars tiene menos producciones, le ha ganado la carrera al Universo Cinematográfico de Marvel. Pero,¿cuál ha sido la serie de Marvel más vista hasta el momento?

Según Kevin Feige, la franquicia, desde su estreno en Disney+, ha tenido buena recepción entre sus series, pero la que se centra en un personaje muy querido, y villano al principio, destaca mucho entre las otras.

Se trata de la serie Loki, que nos permitió explorar las líneas de tiempo divergentes y que nos abrieron las puertas al multiverso, un tema muy tocado en esta fase del UCM, tanto en otras series como en películas.

Lo de Loki no es sorpresivo en todo caso, pues los datos de Nielsen, aunque no venían exactamente de Disney+, daba luces de que las aventuras en las líneas de tiempo alternas del primer gran villano de los Vengadores era muy del gusto de los usuarios.

Según THR, Loki ha tenido un total de 5.230 millones de minutos en la pantalla de los usuarios, una cifra impresionante teniendo en cuenta que la serie llegaba justo tras el arranque del verano pasado, además que otras series del mismo Marvel tenían más tiempo en la plataforma, y no alcanzaron esta cifra.

Y combinados, los seis programas de acción en vivo de Lucasfilm (The Mandalorian y The Book of Boba Fett) y Marvel Studios (WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki y Hawkeye) han generado casi 36.000 millones de minutos de tiempo de visualización, según el portal Hipertextual.

