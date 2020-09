El papel más recodado de Taylor Lautner definitivamente es el de Jacob Black en la saga “Crepúsculo” (“Twilight” en su idioma original). Pero ¿sabías que no era el único actor interesado en interpretar al licántropo? Incluso casi fue reemplazado para “Luna Nueva” (“New Moon”).

Debido a la popularidad de las novelas de Stephenie Meyer, muchos intérpretes se mostraron interesados en el papel, pero finalmente, Robert Pattinson, Kristen Stewart y Lauther se quedaron con los roles protagónicos.

Aunque Taylor Lautner dio vida a Jacob Black en “Crepúsculo” no estaban seguros de que pudiera continuar en “Luna Nueva”, principalmente, por su físico, ya que de acuerdo a los libros el amigo de Bella pasaba de ser un joven delgado a un hombre musculoso en poco tiempo por su naturaleza de hombre lobo.

En "Luna Nueva" Jacob revela que es un hombre lobo, lo que implica un cambio sorprende en su nueva apariencia (Foto: Summit Entertainment)

¿QUIÉN IBA A SER EL REEMPLAZO DE TAYLOR LAUTNER EN “CREPÚSCULO”?

Cuando “New Moon” estaba en preproducción, el director Chris Weitz, consideró Michael Copon para reemplazar a Taylor Lautner ya que requerían a un “nuevo y más grande Jacob Black”. Hasta ese momento, Copon solo había sido parte de pequeñas producciones tanto en cine como en televisión, y tal vez esa pudo ser su gran oportunidad.

Pero tal como menciona Screen Rant, Lautner no estaba dispuesto a ceder su lugar tan fácilmente, así que entrenó muy duro para ganar el peso muscular que requería el personaje y mantuvo el papel.

Como se mencionó anteriormente, no era el único actor interesado en el personaje. Cuando “Twilight” estaba en desarrollo, Tyler Posey audicionó para el papel de Jacob y aunque no se quedó con él apareció en películas como “Collateral Damage” y “Maid in Manhattan”, e incluso, interpretó a un hombre lobo en “Teen Wolf”.

Después de la exitosa saga, Taylor Lautner fue parte de películas como “Grown Ups 2”, “Tracers”, “The Ridiculous 6” y “Run the Tide”; y también apareció en la serie “Scream Queens”, junto a Emma Roberts, Lea Michele, Billie Lourd, Jamie Lee Curtis y John Stamos.