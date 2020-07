Mario Cimarro siempre será recordado por su personaje de Juan Reyes en Pasión de gavilanes y por su participación en las telenovelas Gata salvaje y El cuerpo del deseo. El actor cubano se convirtió en el galán de telenovelas más popular de los años 2000 y aunque por muchos años estuvo alejado de las pantallas, su vida privada ha seguido siendo noticia.

Mar de amor fue la última novela en la que el intérprete fue protagonista, después estuvo en dos proyectos más, pero no fueron tan reconocidos como los anteriores, así que decidió alejarse de la actuación.

En 2019, regresó a la pantalla chica pero como jurado del programa “Baila conmigo Paraguay”. Esta nueva propuesta le dio la oportunidad de mostrar otra faceta sobre su cerrara y también aprovechó el espacio para contar que su vida había cambiado mucho tras dejar la actuación y lo mejor que le había pasado es conocer a la mujer de su vida, la modelo eslovaca Bronislava Gregušová.

Esta noticia sorprendió a todos sus seguidores, ya que la joven es 21 años menor que el cubano y en esta nota te vamos a contar todo sobre esta pareja.

¿QUIÉN ES BRONISLAVA GREGUŠOVÁ?

En noviembre de 2019, Mario Cimarro sorprendió a todos al anunciar a través de las redes sociales que le había pedido matrimonio a su joven novia.

Se trata de Bronislava Gregušová, una joven de 27 años que en 2015 fue finalista del concurso de belleza Miss Eslovaquia. Además, es modelo, bailarina y ha estudiado la carrera de Periodismo.

El actor ha pregonado su amor hacia su pareja en su perfil de Instagram, subiendo varias fotografías en las cataratas de Foz de Iguazú, en Brasil, y con una de las cascadas más grandes del mundo de fondo.

“Llega un momento, después de buscar a fondo tu alma, mirar, viajar, hablar mirando a los ojos, para parar, meditar y celebrar, para comprometerse, especialmente si ella dice que sí”.

Un tierno mensaje con el que ha gritado a los cuatro vientos el amor que siente hacia la joven y es que parece que después de sus matrimonios fallidos, ahora sí encontró al amor de su vida.

Asimismo, la joven subió en su perfil de Instagram un post con un vídeo donde muestra su anillo de compromiso junto a la mano de su prometido, bajo la leyenda “U will forever be my always @mariocimarro” (“siempre serás mi siempre, @mariocimarro”).

No cabe duda que el amor tocó las puertas del corazón de Mario Cimarrio, ya que a través de las redes sociales se muestran muy felices por todo lo que están viendo, además, son cómplices en cada nueva aventura en la que se embarcan.

No es la primera vez que Cimarro pasará por el altar. Su primer matrimonio fue en el año 1999 con la modelo y actriz Natalia Streignard (49) que duró hasta el 2006, y luego en el 2009 con la intérprete mexicana Vanessa Villela (41) hasta el 2013.