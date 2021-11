Tom Brady comparte un relato de primera mano sobre sus apariciones en el Super Bowl en la nueva serie de Man in The Arena: Tom Brady, la cual estrenará el martes 16 de noviembre. Dirigida por Gotham Chopra, de Religion of Sports, la serie presenta a Brady y otras figuras destacadas, quienes deconstruyen los hitos de su legendaria carrera en la NFL, profundizando en los aspectos psicológicos y emocionales de cada victoria y derrota.

“Man in the Arena es más que una recopilación de aspectos destacados de una carrera”, dijo Brady. “Esta serie muestra el increíble viaje que ha sido para mí estos últimos 22 años y la gente maravillosa que me ha impactado en esta gran travesía. Es una mirada al interior de cómo este viaje me ha ayudado a convertirme en el hombre que soy hoy”.

Cada episodio se centra en una sola aparición de Brady en el Super Bowl, comenzando con el Super Bowl XXXVI, durante la temporada que asumió la posición de mariscal de campo de los New England Patriots, después de que el mariscal de campo estrella, Drew Bledsoe, sufriera una lesión.

Los episodios retratan no solo los momentos cruciales, sino todo lo que conduce a ellos, ilustrando la serie de pequeños pasos que parecían insignificantes en ese momento, pero que, al reflexionar sobre ellos, muestran la distancia recorrida.

“Tom Brady ha sido durante dos décadas una fuerza dominante en la NFL, y en la cultura en general. Ningún jugador en la memoria reciente ha sido más analizado o debatido, más querido o más odiado”, dijo el director Gotham Chopra. “Man in the Arena es un examen de su impacto dentro y fuera del campo, y estoy ansioso por que esa discusión continúe alrededor de la serie”.

Brian Lockhart, vicepresidente senior de contenidos originales de ESPN+ y ESPN Films, agregó: “Tom Brady pasó de ser seleccionado en el puesto número 199 en el Draft del año 2000 de la NFL, a liderar una de las mayores dinastías en los deportes, y aún no ha terminado.

Ese es el tipo de historia que nos encanta contar: épica y amplia por un lado, y humana y compleja por el otro. Esa combinación de grandes estrellas y equipos, nuevos reportajes y dramatización es lo que mejor hacemos en ESPN, y sabemos que nuestros fanáticos apreciarán una mirada al interior, mientras Man in the Arena se desarrolla cada semana”.

La serie incluye entrevistas exclusivas con figuras clave de la vida y la carrera de Brady, incluida Julie Brady, Maureen Brady, Nancy Brady, Tedy Bruschi, Gisele Bündchen, Drew Bledsoe, Julian Edelman, Alex Guerrero, Rob Gronkowski, Rodney Harrison, Peyton Manning, Willie McGinest, Lawyer Milloy, Randy Moss, Bill O’Brien, Richard Sherman, Michael Strahan, Mike Vrabel, Wes Welker y Vince Wilfork.

VIDEO RECOMENDADO

Perú21TV conversó con el exministro de Educación, Idel Vexler, sobre el sabotaje al examen de nombramientos de maestros en varias regiones del país.