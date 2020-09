Ha pasado más de 30 años desde que se estrenó “Karate Kid” , la película estadounidense que dio origen a la serie cinematográfica que continuó con “Karate Kid II”, “Karate Kid III” y “El nuevo Karate Kid”. Si bien, el éxito alcanzado con el último filme de la saga se dio hace un par de décadas, casi nadie imaginó que regresaría una nueva entrega en 2018 bajo el nombre de “Cobra Kai” , que fue lanzada por Youtube, pero que ahora ha vuelto a cobrar relevancia luego de llegar a Netflix; haciendo que los seguidores de la cinta de 1984 estén más que contentos.

A pesar de que los actores principales que formaron parte del reparto de la película original aparecen en esta última, hay un gran ausente. Se trata del señor Miyagi, quien fue interpretado por Pat Morita. Su ausencia se debe a que el histrión nominado al Oscar como Mejor Actor falleció el año 2005.

Debido a que este personaje jugó un rol importante en el filme, te contamos quién fue y cómo consiguió el papel del sensei de Daniel Larusso, sobre todo porque empezó a actuar después de los 30 años.

Pat Morita interpretando al señor Miyagi en "Karate Kid", junto a él está su discípulo Daniel Larruso y Ali Mills (Foto: Sony Pictures Home Entertainment)

PAT MORITA: UNA VIDA DURA

El verdadero nombre de Pat Morita fue Noriyuki Morita. Él nació el 28 de junio de 1932 en California y sus padres eran inmigrantes japoneses. Desde muy pequeño tuvo una vida muy dura, pues a los dos años sufrió una grave infección (tuberculosis espinal) que lo dejó prácticamente inválido hasta los once años, cuando finalmente le fueron soldadas cuatro vértebras.

Se creyó que nunca volvería a caminar, pero logró recuperarse; sin embargo, no pudo disfrutar de su salud recién restablecida, pues fue llevado del hospital a un campo de concentración donde había sido recluida su familia por ser japonesa. Esto, debido a que Estados Unidos se encontraba inmerso en la Segunda Guerra Mundial. En este lugar permaneció hasta acabada la guerra.

“Pasé nueve años en un hospital, no caminé hasta los 11 años. Me enfermé a los dos años, mis padres eran muy pobres y no podían llevarme al hospital. En aquel entonces, por supuesto, no había medicinas, ni penicilina, ni otros antibióticos modernos. De modo que el único tratamiento era mucho reposo, acostarse, tomar el sol y una alimentación adecuada”, contó en 1993 durante una entrevista al periodista argentino Nicolás Repetto.

Tras ello, su familia puso el restaurante “Ariake Chop Suey” en Sacramento, California, donde Morita, además de ejercer de camarero, entretenía a los clientes con bromas y como animador en las cenas en grupo. Al mismo tiempo estudiaba en la Universidad de Fairfield y se licenció en Aeronáutica, ejerciendo su profesión y llegó a formar una familia con Kathleen Yamachi, con quien tuvo una hija. Sin embargo, sentía que no era feliz en lo que hacía.

Pat Morita decidió dejar su trabajo y dedicarse a lo que más le apasionaba :la actuación (Foto: Sony Pictures Home Entertainment)

CARRERA ACTORAL

Morita, quien adoptó el nombre Pat de un sacerdote que conoció su encierro familiar, quien tenía más de treinta años y ganaba un buen sueldo, decidió dejar su trabajo y dedicarse a la actuación. Comenzó sus presentaciones en night clubs como cómico bajo el seudónimo de ‘The Hip Nip’, allí fue visto por productores y tuvo primer papel en el cine, con una pequeña intervención en la película “Millie, una chica moderna”, una comedia musical de 1967. Luego siguió trabajando en pequeños papeles en las películas “The Shakiest Gun in the West” (1968), “Every Little Crook and Nanny” (1972), “Where Does It Hurt?” (1972).

Se unió a The Groundlings, grupo de cómicos que participaba del movimiento de la llamada improvisación teatral, haciendo que se le abriera definitivamente las puertas de la televisión y el cine. Pero no fue hasta los 70 que encarnó a un personaje televisivo que le dio mucha popularidad: Arnold, de la serie “Happy Days”.

ENCARNA AL SEÑOR MIYAGI

Pat Morita contó cómo fue interpretar al señor Miyagi y de qué forma consiguió el papel de este mítico personaje. Primero señaló que no fue una tarea sencilla, pues tuvo que competir con actores de la talla de Toshiro Mifune (Los 7 samuráis, Trono de sangre) para quedarse con el puesto, publicó Milenio.

Sin embargo, el hecho de que haya tenido una buena y fluida prueba con Ralph Macchio, quien actuó como Daniel Larruso, convenció al director y a los productores del filme. “Yo tengo una filosofía en cuanto al karate. La mayoría de la gente toma clases de karate después de haber recibido una golpiza; si alguien los golpea, se enojan y deciden tomar clases, aprenden a romper un pedazo de tabla, un ladrillo. Mi filosofía es: tomar el ladrillo y lanzarlo”, mencionó.

Asimismo, contó que al tener un inglés con un perfecto acento norteamericano, tuvo que fingir un acento japonés (en Happy Days o Karate Kid) y coreano en (Mash) debido a exigencias del guion y de su personaje en “Karate Kid”. “Esa era una oportunidad única para cualquier actor, aunque fue un gran esfuerzo para mi voz porque tuve que hablar siempre como Miyagi; él siempre habla así, como si fumara demasiado”, le contó a Repetto.

Un dato más sobre él, es que a pesar de sus excelentes actuaciones y contrario a lo que muchos puedan creer, Pat Morita nunca practicó formalmente las artes marciales por su problema de espalda, de hecho la mayoría de sus escenas de karate fueron realizadas por un doble (Fumio Demura).