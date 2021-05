Andrés García, uno de los galanes de los años 70, 80, 90 y 2000, supo hacerse un nombre en el mundo del entretenimiento. Si bien, comenzó en el cine cuando tenía 25 años, rápidamente se ganó el reconocimiento de los directores y productores que lo llamaron a participar en televisión, siendo el protagonista de varias telenovelas, además de hacer teatro.

A parte de sus grandes interpretaciones, el atractivo físico del actor robó los suspiros del público, compañeros de reparto y otros artistas, algo que no desaprovechó, pues llegó a involucrarse con gran cantidad de mujeres. Una de las musas que con la que estuvo fue nada más y nada menos que Maria Félix, la diva del cine mexicano.

Si bien, en algunas entrevistas el protagonista de “El privilegio de amar” dijo que llegó a coquetear con la reconocida actriz, en su canal de YouTube reveló cómo fue realmente la relación que tuvo con ella.

SU ROMANCE CON MARÍA FÉLIX

Según contó, su romance con María Félix fluyó a pesar de la diferencia de edad entre ambos, pues ella era su mayor por 27 años, pero además de esto, el hecho de que estuviera casada tampoco les importó, haciendo que su amorío fuera más intenso.

“La doña [María Félix] y yo nos queríamos mucho, nos gustábamos mucho y siempre nos tuvimos ganas el uno del otro. Pero lo que a mí me daba pena era que a ella le valía ‘madre’ su marido. Ella estaba con él y si me veía, se paraba y venía hacia mí, me besaba, me apapachaba y no paraba”, manifestó.

Cuando le mostraba todo su cariño delante de varias personas, incluso de su esposo, él le decía que este se podría enojar y que posiblemente él también reaccionaría. “Ella decía que no le importaba. Me daba tristeza porque a veces él estaba sentado solo y la doña conmigo, se olvidaba de ellos”.

Aunque sentía remordimiento, él continuó su romance con la actriz, de quien dijo que era un encanto de mujer, con un atractivo maravilloso.

La actriz murió el 8 de abril de 2002 a los 88 años mientras dormía a causa de una insuficiencia cardiaca.