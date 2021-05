William Zabka tuvo su primer y más famoso papel cinematográfico que fue el del matón Johnny Lawrence en la popular película de los 80 “The Karate Kid”. Tras el éxito del drama de artes marciales, continuó interpretando a Lawrence en las dos siguientes entregas de la franquicia, “The Karate Kid Part II” y “The Karate Kid Part III”, aunque sus contribuciones fueron mucho menores en esta última.

Independientemente, ha sido un nombre familiar desde entonces. Desde su papel destacado en “The Karate Kid”, Zabka ha estado en toneladas de proyectos. Ha hecho varias apariciones como invitado en programas de televisión, ha probado nuevos géneros y actualmente está retomando su papel icónico en una exitosa serie de televisión derivada.

Antes de “Cobra Kai”, el actor William Zabka interpretó una meta versión de sí mismo en “How I Met Your Mother”, serie creada por Craig Thomas y Carter Bays, la popular comedia se emitió durante nueve temporadas en CBS entre 2005 y 2014. Protagonizada por Josh Radnor, trazó el sinuoso viaje de Ted Mosby mientras navegaba por el amor y la vida camino de conocer a la madre de sus futuros hijos.

En “How I Met Your Mother” temporada 4, episodio 15, “The Stinsons”, se estableció que Barney estaba predispuesto a apoyar a personajes tradicionalmente vistos como villanos. Esta peculiaridad se manifestó de manera más apasionada con el apoyo de Barney a Johnny Lawrence (Zabka) de “The Karate Kid”. En lo que respecta a Barney, Johnny era el verdadero héroe y su derrota ante Daniel LaRusso (Ralph Macchio) en la conclusión de la película la declaró una tragedia inquietante.

LA APARICIÓN DE WILLIAM ZABKA EN “HOW I MET YOUR MOTHER”

“How I Met Your Mother” es una de las series más exitosas de la televisión que a lo largo de sus 9 temporadas ganó popularidad en todo el mundo. (Foto: Netflix)

Años después de alcanzar la fama de “The Karate Kid”, William Zabka todavía es reconocido en público y, a menudo, la gente tiene problemas para separar al hombre del personaje que interpretó. “Durante años, tuve papás que arrastraban a sus hijos para que se reunieran conmigo solo para señalar al matón más grande del planeta”, explicó a PEOPLE.

Por otro lado, Zabka ha disfrutado burlándose de sí mismo. En 2007, apareció en un video musical de No More Kings como una versión ficticia de sí mismo, que presenta cameos de otras estrellas de “Karate Kid”. Además, Zabka apareció en algunos episodios de ”How I Met Your Mother” y ha expresado su gratitud al programa por permitirle ser parte de él. En una entrevista de 2014 con Vulture, explicó:

El amigo de Ted creía que Daniel LaRusso era el villano de “Karate Kid”. Para Barney, el verdadero Karate Kid es Johnny Lawrence. (Foto: Netflix)

“Es emocionante tener una marca como actor y es divertido burlarse de sí mismo. Lo bueno de ‘HIMYM’ es que se atrevieron a entrar en una parte de mí que nunca ha sido explorado por la forma en que fui elegido. Se metieron más en mi comedia y en mí como un buen tipo incomprendido, donde mucha gente del casting quiere mantenerme en una versión de mi vieja imagen “.

“Todo eso sucedió de la nada. Los dioses de la televisión bajaron de las nubes, me recogieron y me pusieron en un exitoso programa de televisión. Estaba emocionado de que el programa me hubiera mencionado en el pasado, ni siquiera a mí, sino a [su personaje de The Karate Kid] Johnny Lawrence. Eso me dio una buena risa. Luego dijeron: “Oye, tenemos un episodio en el que juegas a un payaso y al final, te quitas el maquillaje y vemos la mitad de tu cara y una diadema”. Pensé que así era como terminaría todo el viaje, en la nota de broma de Karate Kid. Luego se convirtió en una bola de nieve en un arco de personajes realmente agradable que escribieron para mí. Lo siguiente que sé, al llegar al cable, me atan.”

LISTA DE EPISODIOS EN LOS QUE PARTICIPÓ WILLIAM ZABKA DE “HOW I MET YOUR MOTHER”

Temporada 8, episodio 22, “The Bro Mitzvah”

Zabka usando su completo Cobra Kai gi, en How i met your mother. (Foto: Netflix)

Temporada 9, episodio 4, “The Broken Code”

Después de descubrir que Ted todavía tenía sentimientos por Robin y "había roto el código de hermano", Barney lo eliminó enojado como el padrino de su boda. (Foto: Netflix)

Temporada 9, Episodio 5, “The Poker Game”

Comenzando con el último episodio dejado, el juego de póquer continuó con Zabka todavía presente. Con Marshall ausente y obligado a unirse a través de una videollamada, Zabka hizo sus apuestas por él. (Foto: Netflix)

Temporada 9, Episodio 10, “Mom And Dad”

Después de que Barney le confió a Ted la protección de una foto firmada por Wayne Gretzky para Robin, pronto se cubrió de tinta. Al cambiar al modo Detective Mosby, Ted estableció a Zabka como su principal sospechoso. (Foto: Netflix)

Temporada 9, episodio 20, “Daisy”

Después de una discusión con Lily, Marshall se sorprendió sobre dónde había desaparecido durante tres horas. Además, durante el desayuno con Ted y Barney, Marshall se preguntó por qué había cambiado de opinión acerca de mudarse a Italia. (Foto: Netflix)

Temporada 9, episodio 21, “Gary Blauman”

Durante una cita con Tracy McConnell (también conocida como La Madre) de Cristin Milioti, Ted le contó la historia de Gary Blauman. (Foto: Netflix)

Temporada 9, Episodio 22, “The End Of The Aisle”