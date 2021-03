El cierre de la tercera temporada de “Cobra Kai” fue reamente impactante y dejó a los fans con grandes expectativas con respecto a la próxima entrega. Los dojos de Daniel LaRusso y Johnny Lawrence se juntaron para hacerle frente a John Kreese. Pero también hubo algunos cambios en los alumnos. Una de las grandes sorpresas fue Robby Keene dejará a su sensei y a su padre para irse con el despiadado dueño de Cobra Kai.

Robby Keene (Tanner Buchanan) parece tener las cosas claras; sobre todo, luego que Miguel Díaz (Xolo Maridueña) y su novia, Samantha LaRusso (Mary Mouser), reavivarán su relación mientras estaba el Centro Correccional Juvenil de Sylmar por los incidentes en el campus de West Valley High School. Al igual que Robby, la ex novia de Miguel, Tory Nichols (Peyton List), enfrenta la expulsión y está en libertad condicional por su participación en la pelea.

Tanto Robby como Tory comparten otras similitudes, incluida la excelencia en las artes marciales, tener situaciones de vida menos que ideales y encontrar consuelo en John Kreese (Martin Kove). Esto ha hecho pensar a muchos fans que en la temporada 4 de “Cobra Kai” ambos personajes llegarán a estar juntos, ya sea por amor o solo por mera venganza hacia sus ex parejas.

¿TORY Y ROBBY SERÁN NOVIOS?

Si bien los personajes no suelen ser compañeros de escena, tienen algunas interacciones significativas a lo largo de la tercera temporada de la serie de Netflix. Por ejemplo, en el episodio 8, mientras Robby espera reunirse con su oficial de libertad condicional, se encuentra con Tory. Expresa su enojo porque son los únicos que fueron severamente castigados por la pelea, pero luego se calma brevemente para darle un consejo al hijo de Lawrence sobre cómo completar su papeleo.

“En la sección sobre la vida en el hogar, marca estable. No les importa, nunca vienen a comprobar”, dice Tory Nichols.

En el siguiente episodio, parece que Tory y Robby ya tienen un acercamiento. En la Temporada 3, Episodio 9, titulado “Feel The Night”, a la adolescente le impresiona que el nuevo integrante de cobra Kai haya robado una serpiente del zoológico de Ventura. Más adelante en el episodio, la pareja comparte una mirada cuando su sensei menciona que Miguel y Samantha dieron un discurso improvisado juntos para que el ayuntamiento no cancelara el Torneo All Valley Sub 18 por la violencia en la ciudad.

Todas estas situaciones han llevado a algunos a preguntarse si comenzarán a salir durante la cuarta temporada del programa. Hace unos meses, en Reddit se armó una discusión al respecto. “¿Alguien piensa que Tory y Robby deberían convertirse en pareja en S4? Siempre pensé que Tory y Robby harían una buena pareja”, se lee en la publicación de un usuario.

Las respuestas no se hicieron esperar y varios usuarios compartieron su opinión sobre el tema. “Creo, con toda honestidad, que preferiría que fueran en esa dirección y mantuvieran juntos a Miguel y Sam (…) también está el hecho de que Robby y Tory provienen de un trasfondo similar [sic]”, escribió un usuario.

“Aunque es bastante obvio que eso va a suceder, salir con alguien como Tory sería lo peor para Robby, ella y Kreese sacarán lo peor de él”, respondió otro.

Mientras el debate en redes se divide entre quienes creen que esto sí ocurrirá y quienes dudan que eso pase, la propia actriz Peyton List reveló con quién quiere que salga su personaje en temporadas futuras.

En una entrevista con Hollywood Life, la actriz reveló que está interesada en ver a su personaje estar con Miguel nuevamente. “Creo que Miguel fue muy bueno para Tory, pero no creo que Tory fuera muy bueno para Miguel porque tiene un corazón tan puro. Tiene tan buenas intenciones. Es una persona tan dulce que, por su bien, no quiero que creo que Tory se dé cuenta antes de que vuelvan a estar juntos. Pero me gustaría volver a verlos juntos. Creo que se entienden. No sé si sucederá alguna vez, pero me gustaría verlo”, confesó la actriz.