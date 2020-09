No hay duda alguna que “Cobra Kai”, la serie de YouTube Red que aterrizó en Netflix hace poco, ha hecho lo imposible por reunir a los actores principales de la trilogía original de “Karate Kid” para continuar la historia. Lastimosamente, uno de ellos tuvo que despedirse poco después de que su personaje falleciera en la serie: Rob Garrison.

Ambientada 35 años después de los eventos de “The Karate Kid”, “Cobra Kai” continúa la rivalidad entre Johnny Lawrence y Daniel LaRusso, aunque esta vez no se presentan como dos representaciones del bien y el mal, sino como personas normales con heridas del pasado que intentan sanar con sus propios dojos.

En la temporada 2 de “Cobra Kai”, justamente se crea una guerra entre los dojos rivales después de que Daniel reabre Miyagi-Do Karate para contrarrestar a Johnny entrenando a muchos de los estudiantes de West Valley High School, con miras ambos a ganar el torneo de su ciudad que años atrás selló su enemistad.

En ese entonces, Johhny no estaba solo. Su pandilla estaba conformada por Bobby, Jimmy, Dutch y Tommy, todos alumnos de John Kreese. El último de ellos también regresó para “Cobra Kai”, compartiendo sus últimos momentos en pantalla junto a sus compañeros de toda la vida. Meses después, el actor también fallecería por complicaciones en su hígado y su riñon.

ROB GARRISO, EL ACTOR DE “COBRA KAI” Y “KARATE KID” QUE FALLECIÓ POCO DESPUÉS DE SU PERSONAJE

Johnny Lawrence y su grupo en 1984, cuando se estrenó "The Karate Kid" (Foto: IMDb)

Como se recuerda, en la temporada 1 de “Cobra Kai” Lawrence le cuenta a su mejor alumno, Miguel Díaz, su versión de lo que sucedió en 1984. Johnny pintó a Daniel como el verdadero villano y dijo que sospecha que el sensei de LaRusso, el Sr. Miyagi, le dio a Tommy “daño cerebral” cuando Miyagi derrotó al Cobra Kai en Halloween para rescatar a Daniel de una paliza.

En la temporada 2 de “Cobra Kai”, Johnny hizo un viaje por carretera para reunirse con sus amigos de la escuela secundaria, menos Dutch, que está en prisión. Sin embargo, Tommy sufría cáncer por lo que fue hospitalizado. Johnny, Jimmy y Bobby lo sacaron del hospital para poder hacer un último viaje de campamento.

Y, literalmente, fue el último para Tommy que falleció mientras dormía plácidamente por la noche. En la vida real, tal como señala Screenrant, Rob Garrison murió a la edad de 59 años en septiembre de 2019, unos meses después de que la temporada 2 de “Cobra Kai” se transmitiera originalmente en YouTube Premium.

El actor había estado hospitalizado durante un mes con problemas hepáticos y renales, y sus órganos finalmente dejaron de funcionar. Después de “The Karate Kid”, Garrison actuó en “Iron Eagle” y tuvo papeles en “Coach”, “St. Elsewhere”, “MacGyver” y “Kung Fu: The Legend Continues”.

El episodio de la temporada 2 de “Cobra Kai”, “Take a Right”, fue la actuación final de Garrison. También hubo un momento conmovedor entre Johnny y Tommy alrededor de la fogata donde le confesó que estaba enamorado de Ali, pero Johnny comenzó a salir con ella primero. De hecho, Tommy idolatraba a Lawrence y se unió a “Cobra Kai” para poder ganar la confianza que tenía Johnny.

Rob Garrison, el actor de Tommy que murió poco después de su personaje en "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

A pesar de la muerte de Tommy durante la temporada 2 de “Cobra Kai”, el productor Jon Hurwitz dijo que esperaba que Rob Garrison repitiera su papel en la temporada 3, posiblemente a través de flashbacks. Antes de su muerte, el actor se puso en contacto con sus fans en las redes sociales y dijo que estaba deseando volver en la siguiente parte de “Cobra Kai”.

Hurwitz también admitió que la toma final de Tommy en “Take a Right” es un easter egg por su diálogo inmortal de “The Karate Kid”, cuando apoya a Johnny mientras pelea con Daniel y le dice “¡ponlo en una bolsa de cadáveres, yeah!”: al final, este fue el destino del personaje. Rob Garrison falleció el 27 de septiembre del 2019 luego de un mes hospitalizado en el hospital de West Virginia.

Rob Garrison, el actor de Tommy que murió poco después de su personaje en "Cobra Kai" (Foto: Netflix)