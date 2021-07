La exitosa serie de Netflix, Cobra Kai, está desarrollando el estreno de su próxima temporada. El show creado por Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald, está basado en la franquicia de ’'Karate Kid’' y tiene como protagonistas a Ralph Macchio y William Zabka, quienes repiten sus papeles de las anteriores películas.

Tras el final de la tercera entrega, los seguidores del programa se han cuestionado la actitud de algunos de sus personajes, especialmente el de Tory Nichols, quien es la antagonista de la serie.

La actriz estadounidense Peyton List, quien interpreta a Tory, ingresó en la segunda temporada a la famosa serie. Su personaje es una chica dura, que en un inicio se sintió atraída por Miguel Díaz y al verlo junto a su ex novia, la siguió y atacó con sus púas.

¿POR QUÉ TORY SIEMPRE PARA MOLESTA?

Durante la tercera temporada del programa, la situación no mejora para el personaje. Tory continúa involucrada en muchas peleas y a la vez se muestra más de su vida en casa. La ruda joven no tiene a nadie y batalla para cubrir el arriendo mensual de su vivienda; como si esto no fuera suficiente, debe defenderse de las actitudes abusadoras de su arrendador.

Los complicados episodios que le tocó vivir a la estudiante son probablemente el motivo de su ira y posición defensiva frente a las situaciones cotidianas de su día a día. Es por eso que las peleas de Karate son tan necesarias para ella, como un método de desfogar toda la cólera que carga dentro.

LA HUMANIZACIÓN DEL PERSONAJE

Josh Heald recordó a los seguidores del programa que uno de los objetivos del show es mostrar las cosas desde los ojos de Johnny Lawrence, esto incluye los personajes, a quienes considera necesario humanizarlos:

’'No sería auténtico para nuestro tipo de narración presentar un personaje y decir: ‘Este es un antagonista y están ahí para ser una mosca en el ungüento o para desafiar tu opinión sobre alguien´, sin querer también acercar la cámara’’.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 4 DE “COBRA KAI”?

Según los adelantos del show, la entrega número 4 de “Cobra Kai” contará con la presencia del villano Terry Silver, interpretado por Thomas Ian Griffith, una de las estrellas de “Karate Kid 3”.

Si bien aún no se conoce una fecha oficial del estreno de la cuarta temporada, se estima que será a fines de 2021.