Ambientada 34 años después de los eventos de “The Karate Kid”, “Cobra Kai” continúa la rivalidad de toda la vida entre Johnny y Daniel, una que comenzó en la escuela secundaria. Aunque la trilogía original de la película “Karate Kid” se centró en los conflictos de Daniel y Johnny, hizo más hincapié en el desarrollo de Daniel, su protagonista.

Sin embargo, “Cobra Kai” llegó para cambiar la historia y tener el panorama un poco más claro para ambos personajes, que ahora son sensei de sus propios dojos. Cuando Daniel se mudó a California en el verano de 1984, Johnny ya era el preciado estudiante del dojo Cobra Kai y no tenía ningún rival que le ganara en un combate.

Esto fue hasta que el Sr. Miyagi entrenó a Daniel, quien solo tenía algunos cursos de karate en el YMCA de New Jersey y no conocía nada sobre las artes marciales. Ambos compitieron en los torneos de All-Valley, pero fue LaRusso quién se convirtió en dos veces campeón de la competición cuando defendió con éxito el título en la tercera y última parte de la trilogía original de “Karate Kid”.

Luego, fue mencionado brevemente en la cuarta parte de la franquicia “The Next Karate Kid” de 1994, para desaparecer por completo en “The Karate Kid” del 2010, una película que muchos consideran fuera de la serie. Daniel volvería en “Cobra Kai”, ambientada 34 años después de las primeras tres películas y Screenrant hizo un recuento de todo lo que pasó en ese tiempo hasta el inicio de la serie de YouTube Premium.

¿QUÉ PASÓ CON DANIEL DESPUÉS DE LAS PELÍCULAS DE “KARATE KID”?

¿Qué pasó con Daniel LaRusso luego de los eventos de la saga de "Karate Kid"? (Foto: Columbia Pictures)

Antes que nada, es necesario repasar lo que pasó en los 16 meses de vida que pasó en la historia de Daniel LaRusso durante las películas de “Karate Kid”. La historia comienza cuando se mudó de Nueva Jersey a Los Ángeles con su madre Lucille en el verano de 1984. Daniel inmediatamente se convirtió en enemigo de Johnny, el mejor estudiante del dojo Cobra Kai, porque LaRusso comenzó a salir con la ex novia de Johnny.

La rivalidad entre ambos terminó cuando LaRusso lo derrotó en el Torneo de Karate All Valley. El verano siguiente, Daniel acompañó al Sr. Miyagi a Okinawa y se vio envuelto en una venganza personal contra su sensei, como se ve en “The Karate Kid Part II”. Al final del verano, Daniel y Miyagi se trasladaron a Los Ángeles y abrieron juntos una tienda de bonsais.

En “The Karate Kid Parte III”, LaRusso se encontró con Terry Silver y John Kreese del dojo Cobra Kai persiguiéndolo para tomar venganza. No obstante, al final de la película él logró vencer a su estudiante Mike Barnes para defender su título como campeón del Torneo de Karate All Valley.

Ahora, luego de esto Miyagi mencionó que Daniel ya no vivía con él a Julie Pierce, y también se sabe que el negocio de bonsais que abrieron no funcionó del todo bien. En este periodo de tiempo todo parece indicar que LaRusso comenzó a vender autos usados de un negocio local, sentando las bases de su futura carrera exitosa.

En algún momento antes de 2000, Daniel conoció a Amanda cuando trabajaban juntos en un concesionario de automóviles. Incluso fueron conocidos como “Danny y Mandy, el mejor equipo de ventas del valle”. Daniel y Amanda se casaron y abrieron LaRusso Auto Group en 2002 mientras ella estaba embarazada de su hija Samantha.

LaRusso Auto Group se convirtió en uno de los concesionarios de automóviles más exitosos del Valle de San Fernando, y Daniel también pasó a ser una celebridad local que era un rostro en vallas publicitarias y anuncios de televisión. Samatha nació en el verano de 2002 y su hijo Anthony nació en 2008.

Daniel también contrató a su primo Louie para trabajar en LaRusso Auto Group. Además, Daniel se mantuvo en contacto con algunos amigos de la escuela secundaria en Facebook, como Ali Mills, quien ahora es el Dr. Ali Schwarber, cirujano pediátrico en Denver, Colorado, pero tristemente Miyagi falleció el 15 de noviembre del 2011, a los 86 años.

Miyagi dejó su casa a Daniel, quien la mantuvo por respeto a su mejor amigo y amado mentor. Él también convirtió una de las habitaciones de su casa en un dojo que se asemeja mucho al de la casa de la familia Miyagi en Okinawa. Samantha, de 8 años, se convirtió en alumna de Daniel hasta que dejó de querer aprender karate cuando era adolescente.

A pesar de ser un hombre de negocios ocupado y además padre de familia, Daniel siempre tuvo un ojo en la escena local del karate, por lo que intentó utilizar su influencia para evitar que Johnny resucite Cobra Kai para el Torneo de Karate de All Valley, plan que falla durante la temporada 1 de la serie.

