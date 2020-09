En la primera temporada de “Cobra Kai”, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) decidió hacerle frente al dojo de Johnny Lawrence (William Zabka) y abrió el Miyagi-Do para compartir las enseñanzas del Sr. Miyagi (Noriyuki “Pat” Morita); sin embargo, tras la tragedia del final de la segunda entrega de la serie de Netflix Daniel sintió que había fallado como sensei, no obstante, todo parece indicar que incluso mejor que su maestro.

Tal como señala Screen Rant, el Sr. Miyagi solo entrenó a Daniel para evitar que los otros muchachos lo golpearan sin piedad, diseñó un método poco ortodoxo para explotar las habilidades de su alumno y solo continuó enseñándole porque se convirtieron en amigo y quería pasar el kárate de su familia a LaRusso.

Mientras que Daniel reunió a varios estudiantes, replicó el sistema de Miyagi designando tareas del hogar para la memoria del hogar, y a pesar de que Robby lastimó a Miguel al final de la segunda temporada de “ Cobra Kai ”, no fue culpa de Daniel.

Mientras Daniel fue el único estudiante del Sr. Miyagi, LaRusso tuvo varios estudiantes en "Cobra Kai" (Foto: Columbia Pictures)

DANIEL LARUSSO NO FUE UN MAL SENSEI

LaRusso entrenó a varios estudiantes, cada uno con diferentes habilidades y dificultades, pero consiguió que todos aprendieran, incluso Hawk (Jacob Bertrand) y Demetri (Gianni Decenzo). La serie de Netflix contó con dos grandes enfrentamientos y en ambos resultaron vencedores los alumnos de Daniel.

Además, su hija Samantha demostró ser una muy buena discípula, no solo ganó su pelea contra Tory Nichols (Peyton List), también la venció en un concurso de bebidas aplicando las técnicas de meditación y concentración de Miyagi-Do.

Si bien alguna vez el Sr. Miyagi dijo que no existe un mal estudiante, solo un mal profesor, no significa que Daniel no fuera un buen sensei. A pesar de que intentó ayudar a Robby, los problemas que acarreaba fueron más fuertes y prevalecieron sobre las enseñanzas de LaRusso.

El carácter de Robby se debe principalmente al abandono de sus padres, Shannon y Johnny, y aunque cometió un grave error aún tienen oportunidad de redimirse en la tercera temporada de “Cobra Kai”.