La rivalidad de Daniel LaRusso y Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka) volvió a la pantalla con “Cobra Kai” , la serie derivada de la historia original “The Karate Kid”. En unos meses, Netflix estrenará su tercera temporada, donde ambos ahora son maestros de los dojos que alguna vez representaron. ¿Cuántos años tenían los protagonistas durante los eventos de “The Karate Kid 4” , la cuarta película de la saga?

La cuarta película, “The Next Karate Kid” , se estrenó en 1994, y no fue protagonizada por Ralph Macchio. En cambio, presentó a Julie Pierce (Hilary Swank), una nueva alumna del Sr. Miyagi (Noriyuki “Pat” Morita). Sin embargo, la cinta forma parte del universo que vemos en “Cobra Kai” .

La trilogía “Karate Kid” de Daniel LaRusso se desarrolló en el Valle de San Fernando de Los Ángeles, con “The Karate Kid Part II” comenzando en Los Ángeles y luego cambió la ubicación de Okinawa. Sin embargo, “The Next Karate Kid” tuvo lugar en Boston, Massachusetts, a donde llega el Sr. Miyagi para recibir un honor presidencial por su valor en la Segunda Guerra Mundial. Allí conoce a la nieta de su difunto compañero del ejército, Julie Pierce, a quien decide entrenarla para que pudiera hacer frente a los desafíos de su vida luego de haber quedado huérfana.

A partir de esta película es que se pude deducir la edad de los protagonistas. A continuación te lo detallamos.

QUÉ EDAD TENÍAN DANIEL LARUSSO Y JOHNNY LAWRENCE EN "KARATE KID 4″

Julie Pierce tiene 17 años en “The Next Karate Kid”. Dado que la cuarta película se desarrolla diez años después de la película original, que presentó tanto a Daniel como a Johnny, sus edades son fáciles de deducir.

Daniel-san tiene 27 años y Johnny Lawrence tiene 26 durante “The Next Karate Kid”. Esto se debe a que Daniel, quien nació el 18 de diciembre de 1966 (LaRusso cumplió 18 años justo antes del Torneo de Karate Sub-18 de All Valley en The Karate Kid ) y es mayor que Johnny, quien nació el 20 de agosto de 1967. Además, la cuarta película tuvo lugar en la primavera de 1994, 6-7 meses antes del cumpleaños 28 del alumno del Sr. Miyagi y 3 meses antes que el discípulo de John Kreese cumpliera 27.

Por otro lado, “Cobra Kai” ha revelado detalles de vida de Daniel LaRusso en los años intermedios entre su trilogía de películas y el comienzo de la serie en 2018. Después de la universidad, Daniel-san comenzó a trabajar para un vendedor de autos usados y demostró ser mejor vendiendo autos y un gran hombre de negocios. En 2002, conoció a su ahora esposa Amanda (Courtney Henggeler) y tuvieron a su hija Samantha (Mary Mouser). Pero, en 1994, LaRusso ya no vivía con el Sr. Miyagi.

¿Qué pasó con Daniel LaRusso luego de los eventos de la saga de "Karate Kid"? (Foto: Netflix)

En tanto, el paradero exacto de Johnny en 1994 no se ha determinado, pero se sabe que se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos después de la escuela secundaria y luego pasó un tiempo viviendo en Colorado después de ser dado de alta. Después de regresar a Los Ángeles, Johnny conoció a Shannon Keene (Doira Baird), quien quedó embarazada y dio a luz a su hijo Robby (Tanner Buchanan) el 4 de febrero de 2002. Lamentablemente, la madre de Johnny murió justo antes de que naciera Robby. “Cobra Kai” luego retomó la historia de Johnny en el verano de 2018.

¿Y el Sr. Miyagi? En cuanto al sensei, tenía 69 años cuando conoció a Julie. Miyagi nació en 1925 y dejó Okinawa en 1940 para emigrar a Estados Unidos. En 1943, Miyagi se alistó en el ejército de los EE. UU. para luchar en la Segunda Guerra Mundial y sirvió al mando del teniente Jack Pierce como parte del 442° Regimiento de Infantería, altamente condecorado, cuando tenía 18 años. Miyagi tenía 59 años cuando conoció a Daniel LaRusso y diez años. Si bien no se ha mostrado en “Cobra Kai”, es posible que Daniel y Julie se conocieran en el funeral de su maestro, el 15 de noviembre de 2011.

