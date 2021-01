Con una impresionante puntuación de críticos profesionales en Rotten Tomatoes y con millones de hogares que transmitieron la temporada 3 en todo el mundo, “Cobra Kai” es una de las series originales más populares de Netflix este año. Sin embargo, eso no la salva de ser también un poco incoherente con las situaciones que viven sus personajes en un supuesto escenario real.

Los creadores de la serie Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg obtuvieron en su momento el apoyo de las estrellas originales de “Karate Kid”, William Zabka y Ralph Macchio para continuar con el legado que las películas originales habían creado y eventualmente se creó “Cobra Kai”.

La idea principal de la serie era mostrar cómo sus personajes evolucionaron a lo largo del tiempo, presentándolos lo más humanos posibles ya que en la vida real no existe algo tan monocromo como el bien y el mal. Tanto Johnny Lawrence como Daniel LaRusso demostraron en el nuevo programa que eran tan vulnerables como cualquier otro ser humano en la Tierra.

No obstante, “Cobra Kai” no deja de ser una ficción, por lo que ha tenido que exagerar algunas situaciones dentro del programa para causar más drama o impulsar ciertos sentimientos en sus personajes. Por ello, Screenrant ha detallado 10 cosas que nunca han tenido de la serie de Netflix a lo largo de sus tres temporadas.

10 COSAS QUE NUNCA HAN TENIDO SENTIDO EN “COBRA KAI”

Daniel LaRusso parece tener recursos ilimitados en la serie de Netflix (Foto: Netflix).

10. El sueldo de Johnny Lawrence

En el primer episodio, Johnny perdió su trabajo como personal de mantenimiento por pelear con un cliente. Desde entonces no ha trabajado en ningún otro lugar excepto como sensei. Los fanáticos saben que obtuvo el dinero para comenzar el dojo de su padrastro y que estaba recibiendo dinero de los niños desde el principio, pero parece que no ha recibido nada en un tiempo.

A pesar de todos estos inconvenientes, aún pudo pagar todos sus gastos e incluso un televisor caro, que rompió durante una apasionada escena de amor con Carmen, durante todo el programa. Claramente, todavía no tiene dinero y parece estar obteniendo ingresos de alguna manera que los fans desconocen.

9. Daniel parece tener ilimitados recursos financieros

Sí, Daniel era un hombre de negocios muy exitoso con un concesionario de automóviles local al que le fue muy bien. Pero parece que sus ahorros nunca se acababan. Desde poder abrir su propio dojo y no cobrar nada, tomarse un descanso de su trabajo principal, reservar un viaje a Japón e incluso ofrecer un alquiler triple para el dojo Cobra Kai. ¿De dónde saca tanto dinero? ¿Cómo lo consigue?

Sin mencionar que Daniel tuvo que pagar su costosa membresía en el club de campo, la hipoteca de su enorme casa, las facturas médicas de Sam después de la pelea y tener que arreglar vidrios rotos, muebles y otros artículos en la casa y en el dojo de varias peleas. No está claro para los fanáticos de dónde proviene todo este dinero.

8. La recuperación de Miguel y las cuentas del hospital

Por un lado, que unos niños hayan podido pagar todas las operaciones de Miguel con un lavado de autos, parece imposible. Habrían tenido que haber lavado miles y miles de autos para hacer incluso una pequeña diferencia en el costo de la cirugía, el hospital y la fisioterapia posterior que Miguel requirió.

Aún más absurdo es ver a Johnny y Miguel arrojar las muletas y su silla de ruedas a la basura, justo después de la recuperación milagrosamente rápida. Fue simbólico en el sentido de que Miguel estaba mejorando y ya no lo necesitaba, pero tirarlos tan rápido parecía tener poco sentido.

La recuperación de Miguel es milagrosa (Foto: Netflix)

7. Robby sale de la cárcel rápido aunque casi mata a Miguel

Robby, literalmente, casi mata a Miguel. Lo pateó junto a una barandilla sin tener en cuenta el hecho de que probablemente volaría sobre ella. ¿Cómo es que Robby salió de la cárcel rápidamente? Es posible que Carmen haya decidido no presentar cargos y que toda la situación se considere una pelea que se salió de control. Pero parece que si eso sucediera en la vida real, habría repercusiones mucho más graves para Robby, sin mencionar a los otros niños involucrados, que solo unos meses en la cárcel.

6. El hermano de Sam desaparece siempre

El hermano de Sam rara vez está cerca y no hay explicación de dónde está. No tiene ningún interés en el kárate y parece preocuparse sobre todo por los videojuegos y escuchar música electrónica. Curiosamente, aunque Daniel y Amanda le prestan tanta atención a Sam y se aseguran de que ella crezca y se convierta en una mujer joven y completa, no parecen preocuparse mucho por él.

¿Por qué escribir la historia que incluye a un hermano menor si no formará parte de nada? Tal vez fue demasiado tarde para pensar en ello, o tal vez haya más historias con él en futuras temporadas. Pero la sola presencia de un segundo hijo LaRusso no tiene sentido. Fácilmente podrían haber convertido a Sam en hija única.

5. ¿Por qué el hermano pequeño de Tory siguió con ella?

La razón por la que Tory logró mantenerse fuera de la cárcel, a pesar de haber herido gravemente a Sam, fue porque es la principal cuidadora de su madre soltera enferma y postrada en cama. Eso podría comprobarse, especialmente si porque ya tiene 18 años y, por lo tanto, se la considera adulta.

Sin embargo, todo esto, sumado al hecho de que su hermano menor vive con ellos, no tiene sentido. Seguramente dado el historial de Tory, las autoridades estarían al tanto de su situación de vida. Si salió de la cárcel porque es una cuidadora, entonces no está ocultando el hecho de que su madre está enferma. Parece difícil creer que se permita que esta situación continúe a largo plazo.

Anthony es el segundo hijo de Daniel LaRusso, el protagonista de la exitosa serie “Cobra Kai” (Foto: Netflix)

4. La transformación de Hawk

Es fácil creer que alguien como Hawk podría dejar que su nueva confianza y habilidades se le suban a la cabeza y se convierta en un matón. Pero Hawk llevó las cosas al extremo y se convirtió en un villano realmente cruel. La forma en que arremetió contra su ex mejor amigo Demetri parecía increíble.

Si bien sería creíble ver a Hawk actuar de cierta manera en público y luego disculparse con Demetri en privado, o incluso simplemente ignorarlo, su agresión hacia sus antiguos amigos parece fuera de lugar e improbable, un extremo que en la vida real no pasaría o culminaría en terribles secuelas mentales para Hawk.

3. Cómo los niños fueron tan buenos en Karate tan rápido

Cualquiera que haya tomado kárate u otro arte marcial sabe que se requiere mucha práctica, disciplina y paciencia para alcanzar el nivel en el que ya están los niños. Sin embargo, todos parecían ser estudiantes increíbles que ganaron cinturones negros en menos de un año.

Claro, dado que muchos de ellos comenzaron mucho más jóvenes de lo que lo haría la mayoría, es lógico que aprendan las cosas más rápido. Pero parece irrazonable que todos sean maestros de karate después de ir a clases varias veces a la semana durante solo un año.

2. Todo sobre John Kreese

Hay tantas cosas sobre Kreese que no tienen sentido, y aunque su historia de fondo ayudó a explicar algo de por qué es como es, todavía parece que está mucho más enojado y más brutal de lo que debería ser, incluso yendo tan lejos como intentando matar a sus enemigos.

¿Cómo es posible que pudiera simplemente entrar y tomar el dojo? ¿Lo está operando ilegalmente sin licencia? ¿Dónde esta viviendo? ¿Y por qué lo tiene tan mal por Johnny y Daniel? Sin duda, incluso un hombre tan testarudo como Kreese habría seguido adelante después de 30 años, especialmente en sus años dorados.

1. Johnny Lawrence no sabe nada de electrónica

Es comprensible que Johnny no sea competente con las computadoras o no sea conocedor de la tecnología y las redes sociales, como se evidencia en ese divertido montaje cuando sale con Miguel para finalmente crear un perfil de Facebook.

Pero no puede estar tan fuera de contacto como para no saber cómo usar Internet o, peor aún, que una computadora necesita estar conectada para tener energía. Trabajó haciendo montando televisores de pantalla plana y debe tener algunos conocimientos básicos sobre cómo funcionan los dispositivos electrónicos.