“Cobra Kai” se convirtió en toda una sensación tras su llegada reciente a Netflix, luego de que sus dos temporadas triunfaran de igual manera en YouTube Red. No obstante, junto a la compra de los derechos de transmisión, la compañía de streaming por Internet también renovó el programa para una tercera temporada.

Continuando con la línea de tiempo que dejó la franquicia de “The Karate Kid”, Johnny Lawrence y Daniel LaRusso viven sus vidas en All Valley a más de 34 años de su último encuentro. En un giro inesperado, Johnny revive el dojo de Cobra Kai y, para enfrentarlo, Daniel decide abrir el suyo enseñando el Miyagi-Do.

Durante muchos años los fans de la franquicia vieron en Daniel el protagonista de la historia que representaba el bien, mientras que Johnny era el chico malo de “The Karate Kid”. Sin embargo, solo una persona defendió a Johnny durante todo este tiempo: Barney Stinson, personaje de “How I Met Your Mother”.

Él consideraba que el verdadero héroe de la franquicia era Johnny, alegando que Daniel ganó el primer torneo suciamente con una patada ilegal. Ahora, con el estreno de la serie, Screenrant menciona que es muy posible que Barney le quite todo su apoyo a Lawrence por lo que pasó en la serie. ¿Por qué es esto?

BARNEY YA NO APOYARÍA A JOHNNY POR LO SUCEDIDO EN “COBRA KAI”

En uno de los episodios más recordados de “How I Met Your Mother”, Barney declaró que William Zabka, el intérprete de Johnny Lawrence en “The Karate Kid”, era el verdadero Karate Kid en lugar de Daniel LaRusso, interpretado por Ralph Macchio, afirmación que se repetiría en más episodios de la serie.

Casi una década después de estas afirmaciones, se estrenó la serie “Cobra Kai”, no solamente demostrando que efectivamente Barney tenía razón, sino que mostraba a ambos personajes de una forma más compleja, como adultos que trataban de sanar heridas del pasado pero que fallaban completamente a sus alumnos.

Ahora, todo este cambio con respecto a los personajes podría no solo haber cambiado la visión de los fans de los personajes originales de “The Karate Kid”, sino también de Barney por diversas razones. La primera, de una forma un poco superficial, es que Daniel casi siempre aparece en la serie usando un traje.

Daniel LaRusso casi siempre aparece en traje en "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

Después de todo, a lo largo de “How I Met Your Mother”, Barney ha sido un apasionado de los trajes con un grado obsesivo. “Suit up” fue incluso una de las muchas frases icónicas de Barney Stinson. Esa pasión también se extendió a sus personajes favoritos de películas, entre los cuales Johnny no fue el único antagonista.

También prometió su apoyo a Hans Gruber, “The Terminator” e incluso al subdirector de “The Breakfast Club”. El razonamiento de Barney para esto último fue que “él es el único tipo en toda la película que lleva un traje”. Como tal, la mejora de vestimenta de Daniel sin duda induciría a Barney a ver al personaje de una forma diferente.

Desde “The Karate Kid Part III”, Daniel también se ha convertido en un hombre de negocios de gran éxito. Su empresa, LaRusso Auto Group, tiene múltiples sucursales en todo California, especializándose en vehículos de lujo. Como resultado, se ha hecho rico y ha disfrutado de una vida extremadamente cómoda durante muchos años.

Eso provocaría el respeto de Barney, quien lleva una vida muy similar. El hecho de que Daniel también haya construido la empresa en torno a su propia imagen solo aumentaría el respeto del igual egocéntrico Barney. Además, algunas de las decisiones de Daniel también fueron impulsadas por el ego y la competitividad.

Como, por ejemplo, hacer que subieran repentinamente el alquiler de Johnny cuando se enteró que estaba creando su dojo en un centro comercial. Como creador del libro “The Playbook”, Barney probablemente estaría impresionado y orgulloso del nuevo Daniel LaRusso al usar estas “sucias tácticas” contra su oponente.

El cambio de lealtad de Barney probablemente se vería respaldado por el hecho de que Johnny a menudo se viste desaliñado, y ahora vive lejos del estilo de vida opulento que encarnó en “The Karate Kid”. De hecho, Johnny ha mostrado un desdén general por las personas demasiado ricas, enfatizado por su padrastro abusivo.

En la edad adulta, ha adoptado una vida mucho más sencilla. Johnny también es a menudo más emocional y menos el guerrero feroz que Barney idolatraba. En la lógica extremadamente retorcida de Barney, probablemente consideraría que esto es la caída en desgracia de Johnny Lawrence en lugar del comienzo de un camino redentor.

Por el contrario, dado su razonamiento de que Daniel era el villano de “The Karate Kid”, Barney sin duda consideraría la nueva posición de Daniel en la vida como una señal de haberse embarcado en un arco de redención exitoso antes de “Cobra Kai”. Como tal, la naturaleza infamemente contraria de Barney continuaría viviendo.

