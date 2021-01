La franquicia de “Karate Kid” regresó a lo grande gracias a “Cobra Kai” con una historia refrescante que había terminado luego del Torneo de All Valley entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence. Ahora, parece que todo terminará de la misma manera, ya que en la temporada 4 de la serie este torneo será el conflicto principal entre todos los personajes.

Luego de que dos temporadas debutaran en YouTube Premium y encontraran una gran audiencia, Netflix adquirió la serie. Las dos primeras temporadas llegaron al servicio de streaming durante 2020, y “Cobra Kai” no tardó en volverse más popular, provocando que el lanzamiento de la temporada 3 fuera un gran éxito para la plataforma.

Ahora que la temporada 3 de “Cobra Kai” ha terminado y los fanáticos han culminado la última tanda de episodios, todos los ojos están puestos en el futuro. El final de la temporada 3 de “Cobra Kai” vio la guerra de los dojos escalar a nuevas alturas, con Miyagi-Do y Eagle Fang uniéndose para luchar contra Cobra Kai.

Todo se decidirá de forma ‘justa’, en el próximo Torneo de Karate de All Valley, pero nada será fácil. Los fans saben que más de uno de los concursantes tienen algo que probar en ese torneo, tanto para ellos como para el público, por lo que es difícil saber quién ganará al final. Para Screenrant, esto tampoco está claro, pero hay ciertos participantes que brillarán más que el resto.

¿QUIÉN GANARÁ EL TORNEO DE KARATE DE ALL VALLEY EN LA TEMPORADA 4 DE “COBRA KAI”?

1. Miguel Díaz

Miguel Díaz deberá defender su título como el campeón de All Valley (Foto: Netflix)

Uno de los favoritos para ganar el nuevo Torneo de Karate de All Valley es el actual campeón Miguel Díaz. Como protagonista del show, él ha tenido su propio arco de crecimiento, pasando de ser un joven abusado en su escuela a convertirse en todo un luchador de Karate.

No obstante, él aún sufre las secuelas del coma que sufrió en la temporada 2 de “Cobra Kai”. Si, en la temporada 3 se levantó y tuvo un gran progreso, pero los fans aún no saben él estará listo para competir cuando llegue el momento de la verdad. Al final, puede que no alcance a superar ni la primera ronda, o que sorprenda a todos como lo hizo Daniel en su momento.

2. Robby Keene

Todos han traicionado a Robby según él y canalizará esta energía y odio en el Torneo (Foto: Netflix)

Al igual que Miguel, Robby ha tenido una temporada 3 de “Cobra Kai” muy accidentada. Pasó de ser un estudiante prodigio del Miyagi-Do a casi ser un asesino, siendo abusado en el correccional de menores y decepcionado por tanto Daniel como Johnny. No solo eso, sino que descubrió a Miguel y a Sam volver juntos frente a sus narices.

Para él todo el mundo le ha traicionado, así que John Kreese tendrá mucha ira que canalizar en su brutal estilo de Cobra Kai. Combinado con algunas técnicas militares, Robby podría ser el próximo campeón de All Valley, o podría redimirse en el último momento y pelear solo por deporte. De cualquier manera, es un duro rival que los demás deberán vencer.

3. Samantha LaRusso

Sam Larusso es la combatiente más experimentada de todos en el karate (Foto: Netflix)

Aunque Sam no ha tenido mucho tiempo en pantalla peleando, no hay duda que es una de las luchadoras con más experiencia de “Cobra Kai”. Ha pasado toda su vida entrenando junto a su padre, por lo que podría vencer fácilmente a cualquiera si agrega a su repertorio algunos movimientos de ataque de Johnny.

Por si fuera poco, su arco de la temporada 3 fue superar el miedo que sentía al enfrentarse a Tory, algo que logró hacer finalmente al entender que no tenía que dejar de tener miedo, sino controlarlo. Esto la hace aún más peligrosa para el Torney de All Valley, y podría regresar el título a la familia LaRusso.

4. Tory Nichols

Tory no piensa en otra cosa que vencer a Sam (Foto: Netflix)

Al igual que Miguel con Robby, Tory es la contraria a Sam, por lo que tiene mucho que demostrar en la temporada 4 de “Cobra Kai”. Las últimas dos peleas contra su nemesis no han tenido una ganadora clara, por lo que esperará a que llegue el Torneo de All Valley para vengarse de una vez por todas de Sam.

Ella es una luchadora innata, tal como la describió el mismo Kreese, y es una de sus estudiantes estrellas solo siendo superada o igualada por Robby. Si alguien puede enfrentarse a todos los demás de esta lista, es ella, pero tendrá que aprender algunos secretos de Kreese que usará sin duda en el Torneo.

5. Hawk

Hawk deberá demostrarles a todos que ha vuelto al lado del 'bien' (Foto: Netflix)

Al final de la temporada 3 de “Cobra Kai”, Hawk tuvo un arco de redención que complació a más de un fanático de la serie. Todos los que creían que aún había bondad en su corazón fueron recompensados con una lucha mano a mano junto a Dimitri, su mejor amigo. Ahora, en el Torneo de All Valley él deberá demostrar que es digno de ser llamado un campeón, balanceando su defensa y su ataque con Johnny y Daniel como sus senseis.