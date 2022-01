Claro y Netflix se unieron para llevar el entretenimiento a casa y darles la oportunidad a sus usuarios de ser parte de las mejores historias a través de planes accesibles de acuerdo a sus preferencias.

Según el Informe de Consumo de Streaming para América Latina, elaborado por Sherlock Communications, Netflix es una de las plataformas de streaming favoritas de las personas. Ahora, quienes quieran acceder tendrán una nueva forma de hacerlo pues desde este 7 de enero, Claro pone a disposición planes para servicios móviles y fijos que incluirán suscripciones estándar y premium a la plataforma. No tener tarjeta de crédito, ya no será excusa para no ver películas como Alerta Roja y No Mires Arriba, o para disfrutar series tan comentadas como La Casa de Papel o El Juego del Calamar.

“En Claro buscamos innovar constantemente para que nuestros usuarios puedan tener los mejores beneficios y servicios en su teléfono móvil y en la comodidad de su hogar, para disfrutar con sus amigos y familiares. Incluso los usuarios no necesitarán una tarjeta de crédito para contratar este servicio ya que los nuevos planes incluyen la suscripción a Netflix. Esta alianza con Netflix va a permitir que más personas puedan acceder a películas y series de estreno conectándolos con el entretenimiento”, indicó Mariano Alfaro, gerente de Publicidad de Productos Residenciales de Claro Perú.

Para el caso de servicios móviles, pueden encontrar planes postpago Max Play con Netflix desde S/ 95 al mes disponibles para línea nueva, portabilidad y cambio de plan. Este plan incluye suscripción estándar a Netflix para ver el contenido en 2 pantallas HD a la vez, 16.5 gigas de alta velocidad, SMS, internet y minutos nacionales ilimitados. Además, los planes Max Play 115 y Max Play 145 de S/ 115 y S/ 145 al mes, respectivamente, cuentan con suscripción a Netflix Premium.

Para el servicio fijo, se ofrecerán nuevos planes Hogar Play con Netflix en 2Play y 3Play seleccionados en tecnología HFC que incluyen la suscripción a Netflix estándar. Aquí, podemos encontrar el Plan 2 Play Internet + Telefonía 100 con un internet de 60 Mbps desde S/ 110 al mes y Planes 3 Play Internet +Telefonía 100 + Claro TV Avanzado con internet de 120 Mbps desde S/ 210 al mes.

De esta manera, Claro busca que sus usuarios se mantengan conectados con el entretenimiento en familia y amigos para brindarles una mejor experiencia haciendo realidad sus planes.

Para más información sobre los nuevos planes Claro con Netflix, ingresa a claro.pe/netflix

