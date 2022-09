Recientemente se estrenó el trailer de “Merlina”, la nueva serie sobre los populares Locos Addams, producida por Tim Burton para Netflix. Aunque no tendrá mucho que ver con las películas de los Addams de los años 90, un icónico miembro del elenco original volverá para esta nueva entrada: Christina Ricci, quien interpretó a Merlina en su juventud.

Aunque no vuelva a interpretar el papel que la llevó a la fama (Jenna Ortega hará de Merlina), Ricci está emocionada con su aparición en la serie (en un papel por el momento desconocido). También está emocionada con la dirección de Tim Burton, ya que trabajó con el famoso director en Sleepy Hollow (El Jinete sin Cabeza).

“Es Tim Burton, me sentí muy honrada de que me pidiera que volviera, porque es un genio. Y que me pidan que forme parte de una nueva versión de algo que ha sido una parte tan importante de mi vida, de mi identidad… Sé que no empezaron este proyecto por la bondad de su corazón, pero me conmovió la forma en que lo hicieron conmigo, fue muy genial. Además, es un mundo divertido y mi personaje es increíblemente divertido y extravagante, es muy diferente a todo lo que he hecho en mi carrera, fue muy genial. Me encantó la experiencia con Jenna, es increíble. Creo que la gente ya ha probado su actuación en Merlina, va a ser fantástica”, le comenta a Collider.

También formará parte del elenco Catherine Zeta Jones y Luis Guzmán como Morticia y Homero. Danny Elfman, quien orquestaba la música de varias de las películas de Tim Burton, también ha vuelto para la serie.

