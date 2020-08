“Chicken Little”, la película animada de Disney taquillera en 2005 fue dirigida por Mark Dindal y se centra en un pollito que junto a sus amigos se unen para salvar a los escépticos habitantes de su comunidad de un ataque extraterrestre. Además de estar inspirada en la fábula “Henny Penny”, también es una adaptación de un cortometraje de propaganda antinazi de 1943, dirigida por Clyde Geronimi durante la Segunda Guerra Mundial y que mostraba los males de la histeria colectiva.

Después del ataque de Pearl Harbor, Walt Disney empezó a producir cortos animados sobre la Segunda Guerra Mundial para el ejército de los Estados Unidos con la finalidad de elevar la moral y difundir la ideología patriótica.

Uno de ellos fue el corto de 9 minutos “Chicken Little”, que finalmente sirvió de base para la cinta animada de 2005. Si bien toma aspectos de la fábula se parece más a la película de propaganda, por su estructura social, la estética, el escenario, los vestuarios y la cultura del béisbol, que corresponde con la década de 1940 y 1950 estadounidense.

"Chicken Little" es una película anti-nazi que muestra los males de histeria de masas (Foto: Disney)

LA VERDADERA HISTORIA DE “CHICKEN LITTLE”

La fábula “Henny Penny” se centra en un pollo que cree erróneamente que el cielo se está cayendo después de ser golpeado en la cabeza por una bellota. Para algunos la historia habla sobre la valentía y para otros sobre la histeria colectiva.

Mientras que, el cortometraje de Disney de 1943 tiene como protagonistas a un zorro que utiliza un libro de psicología para manipular a Chicken Little y así comerse a todas las aves de la granja. Foxy Loxy rompe un pedazo de madera para simular una tormenta eléctrica y golpea en la cabeza al pollito para hacer creer que el cielo se está cayendo.

Alarmado, Chicken Little difunde el miedo, pero gracias a la intervención del alcalde Cocky Locky la calma vuelve y el pollito queda como un mentiroso. No obstante, Foxy no se da por vencido y guiado por su libro empieza a “minar la fe de las masas en sus líderes”.

Al final el zorro consigue su objetivo y se come a todas las aves (Foto: Disney)

Tras sembrar rumores acerca de la inteligencia y el liderazgo de Locky, las aves deciden confiar en que Chicken Little es su salvador, quien manipulado por el zorro los guía a las cuevas. Una vez all´´i Foxy sella la entrada y se los come a todos.

Aunque el narrador de la historia asegura que todo está bien, el cortometraje muestra a un gordo Foxy limpiándose los dientes y organizando las fúrculas de los pájaros devorados en una fila que se asemeja a un cementerio de guerra.

El narrador insiste en que no es así como se supone que la historia debe terminar, pero Foxy Loxy sonríe maliciosamente y dice, “No creas todo lo que lees”.