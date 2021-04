De ser una estrella musical del género urbano a pasar sus días tras las rejas, así terminó Charly Cruz al final de la primera temporada de “La reina del Flow”; sin embargo, este personaje llegará recargado para la segunda entrega, que se estrena en Colombia este 26 de abril. Y es que de acuerdo a los avances de la serie, este joven recuperará su libertad después de haber permanecido cuatro años en la cárcel, algo que pondrá los pelos de punta a Yeimy Montoya.

Si bien, todos lo recordamos como un hombre mezquino, egocéntrico, mentiroso, falso y cobarde, su interpretación podría cambiar, pero ¿para bien o para mal? El actor Carlos Torres, quien da vida al protagonista, reveló algunos datos de cómo lo veremos en los próximos capítulos que llegarán a través de las pantallas de Caracol Televisión a las 9:00 de la noche.

La segunda temporada de "La reina del flow" se verá primero en Colombia. (Foto: Caracol TV)

UN NUEVO CHARLY FLOW

Para empezar, el actor dijo que esta segunda temporada estará cargada de muchas emociones, por lo que no pueden perderse ninguno de los episodios. “Los personajes estamos en una montaña rusa todo el tiempo”.

En cuanto a su personaje señaló que tendrá un aspecto distinto, no olvidemos que está en prisión hace cuatro años. “Su look ya cambió, la barba bajó un poquito más, su físico también. De hecho, si olvidamos un poco al Charly de atrás no importa porque esta es una nueva historia con cambios y con nuevas situaciones”.

Pero lo que más importa para los seguidores es cómo será su comportamiento y actitud luego de vivir tras las rejas. “La historia en una semana cambia impresionante: los personajes, su modo de ser, su personalidad y cualquier acontecimiento los cambia de un día a otro”, señaló en entrevista a Caracol Noticias.

Aunque el actor nos dio algunos detalles de lo que nos espera en la entrega dos de la serie, sin duda todo se continuará desarrollando en el medio musical. “Esta magia del género urbano, reguetón y sabor colombiano hacen que ‘La reina del Flow’ sea un éxito”, indicó.

El actor reveló detalles de su personaje en la serie colombiana e invitó a todos a no perderse ninguno de los capítulos. (Foto: Caracol TV)

¿QUÉ PASARÁ EN LA REINA DEL FLOW 2?

Si bien la anterior culminó con Yeimy Montoya disfrutando de la fama y realizando giras por todo el mundo y con Charly Flow en prisión por la muerte de Gema, nuevos peligros acecharán la vida de la protagonista y su familia en los nuevos capítulos del melodrama colombiano.

Creyendo que Charly está detrás del acecho, Yeimy lo encarará en prisión en busca de respuestas, pero él negará todo y le pedirá perdón por todo el daño que le causó en el pasado. Ella, por supuesto, no creerá en sus palabras, pero eso no evitará que Charly salga con libertad condicional y ponga de vuelta su mundo una vez más. Algo que, según los avances, logra el muchacho, quien retorna al medio musical.