'Bella Ciao', la popular canción de la serie ha generado polémica en España por esta razón

"La casa de papel" cuenta con un gran éxito a nivel mundial y es una de las series más vistas de Netflix. 'El profesor', Tokio, Berlín, 'Nairobi' y demás personajes de la trama son los favoritos de los fans y sin duda, la canción 'Bella Ciao' se ha convertido en el himno de todos los seguidores, pero también ha causado gran polémica en España por diversas razones.

'Bella Ciao' es una canción italiana que se mantiene en el tiempo. Fue creada en el siglo XIX y fue adoptada como un himno antifascista de libertad y resistencia. Sabiendo el origen de este tema es que los creadores de "La casa de papel" sintieron que era ideal para la serie y no se equivocaron.

Este tema siempre se mantiene en el tiempo, ya que ha sido usada en diversas producciones y cada vez que regresa suma mucha más popular. Sin embargo, el problema surge cuando todos quieren usar la canción por "estar de moda", pero no entienden el significado.



No es la primera vez que los usuarios de las redes sociales ponen en tela de juicio el significado que tiene la canción 'Bella ciao' en "La Casa de Papel". Además, debido a la gran popularidad que ha alcanzado la serie, muchas son las personas que acaban cantando el tema a viva voz, sin tener muy claro lo que representa.



Esta situación ha vuelto a reabrir el debate y polémica en España tras la emisión de la tercera temporada de la serie, ya que muchos creen que esta canción no es un tema político y en otros que afirman que su trasfondo histórico es innegable y su utilización en la ficción de Netflix también tiene su sentido político dentro de su narrativa.

¿QUÉ HA PASADO CON LA CANCIÓN 'BELLA CIAO' EN ESPAÑA?

El debate se ha vuelto a abrir tras un comentario en Twitter que aseguraba que "la izquierda se apropia de todo, incluso del 'Bella ciao'" mientras que por otro lado, un usuario diferente se jactaba de la gente de derechas que canta el tema en ambientes festivos, dando a entender que son tan incultos como para hacerlo sin problemas. “No hay que politizarse todo”, decía otra.



Sin duda es todo una discusión, ya que el origen de 'Bella Ciao' fue dedicada a los hombres que fallecieron tras combatir a Adolf Hitler y Benito Mussolini. Sin embargo, ahora este tema esta sufriendo una gran trasformación: como es el tema central de una una serie de moda, los jóvenes la cantan en los festivales y suena en las discotecas. Mientras algunos seguro que cantan a sabiendas de su historia, está sufriendo una metamorfosis como ‘temazo carente de significado’, incluso por aquellos que combatían los partisanos.



No cabe duda que "La casa de papel" ha logrado popularizar mucho más la canción 'Bella Ciao' y la pregunta que se cae de madura es: ¿será adecuado que la canción se pueda usar en diversas situaciones sin tener en cuenta el verdadero significado?