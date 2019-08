"La casa de papel":¿la banda tendrá un enemigo dentro del Banco de España en la cuarta temporada?

"La casa de papel" ha logrado alcanzar gran éxito y romper un

nuevo récord de audiencia, ya que más de 34 millones de espectadores en el mundo han visto la tercera entrega en tan solo un día. En la cuarta temporada se tendrán que resolver muchas interrogantes que han quedado en el aire y se deberán agregar nuevo elementos para volver mucho más emocionante el fin de la historia.

En el 2020 se estrenará la última temporada y sabremos que pasó realmente con Nairobi que fue derribada en el Banco de España y los atracadores eran acorralados cada vez más, el Profesor cayó en la trampa de la inspectora Sierra y dejó que la violencia se apoderara de su plan. El juego ya no es de ajedrez. Ahora solo hay guerra de cara a la cuarta temporada de "La casa de papel".

El creador, Álex Pina y lo guionistas guaran bajo siete llaves los secretos de lo que se verá en la cuarta temporada, ya que los mismos actores aún no tienen idea de lo que sucederá, pero en una entrevista para un medio italiano, Itziar Ituño o mejor conocida como Raquel Murillo en la ficción, adelantó pequeños detalles de lo que se será la nueva entrega y dijo que habrá un enemigo dentro del banco. ¿De quién se tratará?



¿EL PROFESOR Y LA BANDA TENDRÁ UN ENEMIGO DENTRO DEL BANCO?

Recordemos que en la tercera temporada Itziar Ituño se sumó a la banda del profesor y se hizo llamar Lisboa, pero antes que acabe la temporada, ella fue detenida y ahora está en manos de la policía.



La actriz reveló en una entrevista que en esta nueva entrega, el Profesor y los atracadores no la tendrán fácil, así que se enfrentarán a algo mucho peor.



"En la cuarta no sé qué va a pasar, si van a conseguir robar el oro o no. Eso no lo sabemos los actores todavía", confesó Ituño en una entrevista publicada en Youtube por Fanpage Italia. "Sí es cierto que la parte de la policía va a estar muy dura y van a tener que resistir. Va a haber mucho drama dentro de la banda", aseguró la actriz.



"No lo van a pasar muy bien en la cuarta temporada. Van a tener un gran enemigo ahí, dentro del banco", desveló Ituño.

No cabe duda que esta revelación ha dado cabida para pensar en multitud de teorías: ¿habrá alguna traición entre los miembros de la banda? ¿O será ese enemigo alguno de los personajes que solo hemos visto de pasada en la tercera parte, como el que interpreta Belén Cuesta, o la exnovia de Berlín, también ladrona profesional?