¿Qué relación tiene el 'Chapo' Guzmán con los atracadores de La Casa de Papel 3? [ALERTA DE SPOILER]

Han pasado solo unos días desde que se conoció la sentencia de cadena perpetua para el narcotraficante mexicano Joaquín el 'Chapo' Guzmán, pero su nombre no ha dejado de sonar y esta vez no solo por el proceso judicial que afronta y que lo ha recluido en una de las prisiones más seguras de Estados Unidos, sino por una particular aparición en la serie 'La Casa de Papel 3'.



Desde su estreno, el último 19 de julio, los comentarios sobre la famosa serie española no han cesado y es que sus seguidores, a lo largo de todo el mundo, han compartido una serie de detalles sobre las vivencias de los más famosos atracadores de España.

¿QUÉ HACE EL 'CHAPO' GUZMÁN EN LA CASA DE PAPEL?



La banda comandada por 'El Profesor' vuelve a la escena criminal de Europa para rescatar a 'Río' de su detención por parte del gobierno de su país, y para ello planifican robar las reservas de oro del Banco Nacional de España.



Uno de los pasos de más importantes de este plan, es la supuesta fuga de todos los miembros de esta organización caracterizada por vestir mamelucos rojos y máscaras de Dalí, que es seguida por rastreo satelital y audio por la Policía.

Sin embargo esta huida es solo una mentira construida por los alumnos de 'El Profesor' quienes fingen la construcción de un túnel para llegar a una galería protegida por cubierta de agua.

Al notar los sonidos al interior del Banco Nacional, los agentes de la Policía, que se encuentra en una carpa al exterior de esta entidad sostienen este diálogo:

Inspector de policía: "¿Qué co***s es eso?"



Policía: "Parece un motor de cuatro tiempos"



Inspector: "¿Un motor?"



Experto: "Puede que sea un motor de náutica avanzado, de cadeneta"



Inspector: "Pero, qué co***s, de cadeneta? Me están queriendo jo**r,¿Qué se están marchando?".



Profesor: “Y sólo podrán pensar una cosa porque hay un precedente muy claro. Y no les va a gustar”…



Policía: “Es el modus operandi del Chapo Guzmán, la fuga de la cárcel del Altiplano”.

Como se recuerda, el 11 de julio de 2015, Joaquín Guzmán Loera se fugó del Penal Federal del Altiplano y lo hizo por un túnel de 170 x 70 centímetros de ancho y más de mil 500 metros de longitud que construyeron sus allegados. Un año después las autoridades mexicanas recapturaron al ex capo del cartel de Sinaloa.

Luego de esta mención las redes sociales estallaron con comentarios al respecto haciendo tendencia este breve suceso.

yo cuando mencionaron el chapo guzman en la casa de papel pic.twitter.com/4HiEcDEFVn — niza laura (@nizalaurav) July 21, 2019