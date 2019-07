'La casa de papel 3': guionista revela los secretos detrás de la temporada 3 de la serie de Netflix

Netflix estrenó la tercera temporada de ' La casa de papel ' el pasado 19 de julio. La historia creada por Álex Pina ha causado gran conmoción por el final cardíaco que ha tenido y sin duda esto ha producido cientos de interrogantes sobre Nairobi, el Profesor, la inspectora Sierra y toda la banda de atracadores más famosa del planeta.

Esta nueva entrega surgió gracias al gran éxito internacional que alcanzó en sus dos anteriores temporadas. Esta situación se convirtió en un gran reto para Álex Pina, el creador y Javier Gómez Santander, el guionista.



Ambos personajes, responsables de la historia han asegurado que fue necesario recurrir a lo emocional como premisa para justificar el nuevo golpe y es así que se da la idea de capturar desde el primer momento al espectador y con el arresto de Río por la Interpol y la policía española fue el motivo principal para desencadenar ' La casa de papel' 3.

Luego del exitoso estreno de la tercera temporada de la serie de Netflix, Javier Gómez no tuvo mejor idea que compartir a través de Twitter los secretos mejores guardados del desarrollo de la nueva entrega de "La casa de papel".

Los secretos mejores guardado de "La casa de a papel" 3

Todo empezó en abril de 2018 y camino al Caribe donde Javier dio rienda suelta a su imaginación para escribir sobre el nuevo atraco que iba a dejar con la boca abierta a todos los seguidores de "La casa de papel" y sin duda no se equivocó.



Una isla paradisíaca se convirtió en la clave para idear el desarrollo de la tercera entrega, pero no es el único lugar idílico en el que han nacido las nuevas tramas de Tokio, Río, El Profesor y toda la banda.



"Álex me preguntó una vez: ¿Si podemos escribir esto en el Caribe, qué sentido tiene hacerlo en Madrid? Y tiene razón. Además, de viaje pasa otra cosa: estamos 24 horas metidos en la serie. No hay reuniones, ni casi llamadas. Y además, mola", explicó Gómez Santander en sus redes sociales y así fue como empezó este hilo a través de Twitter e hizo grandes revelaciones.

Os voy a contar algo de #lacasadelpapel3 que se ve poco: ¡el guión! Atentos, porque viene la maravillosa historia de cómo hemos escrito esta temporada. Y lo primero que os enseño es... una maleta. Es que vamos a hacer muchos kilómetros. pic.twitter.com/5uJFdb0BwE — Javier Gómez S (@jgomezsantander) 21 de julio de 2019

En más de 40 tuits, el guionista cuenta curiosidades como que el primero es el capítulo que más les costó escribir, e incluso que una de las frases más célebres de estos 8 nuevos episodios se le ocurrió cuando estaba en una gasolinera abasteciendo su auto de gasolina.

Gómez Santander también publicó los bocetos del tubo de interconexión que diseñaron para llevar a cabo el asalto a la cámara acorazada del Banco de España, así como algunos de los lugares en los que han encontrado mayor inspiración para la escritura: su casa en Barú (Colombia), la sauna en Puerto Vallarta (México) y el Café La Habana (Ciudad de México).

El tubo que podéis ver en la serie es el de arriba, poco antes de terminarse. Si ya os parece que tiene mérito, esperad, porque ojo al diseño que les enviamos nosotros. Podría haberlo hecho un niño de tres años. pic.twitter.com/Wt2KahE5AV — Javier Gómez S (@jgomezsantander) 21 de julio de 2019

También se tomó un momento para contar que pasaron por situaciones complicadas como que tuvieron que modificar muchas cosas del capítulo 6, el 7 y las partes del 8 que tenían ya escritas.¡Fue una locura!



"Era una demencia. No había dios que lo rodase. Vinicio García -Coordinador de Dirección de Vancouver Media - estuvo hora y media enumerando problemas. Y tenía más razón que un santo. Se nos había ido la pinza metiendo acciones y complicaciones. Aquello no era humano. Dos meses de trabajo a la basura. Aquello trastocó el capítulo seis, partes del cinco, el siete por completo y lo que llevábamos de ocho. A mes por capítulo, echad cuentas. Volví a Madrid con esta cara. Pero ¿sabéis qué? ¡Los nuevos quedaron mejor!", relata.

Dos meses de trabajo a la basura. Aquello trastocó el capítulo seis, partes del cinco, el siete por completo y lo que llevábamos de ocho. A mes por capítulo, echad cuentas. Volví a Madrid con esta cara. Pero ¿sabéis qué? ¡Los nuevos quedaron mejor! pic.twitter.com/FmbEShb7CX — Javier Gómez S (@jgomezsantander) 21 de julio de 2019

Finalmente, Álex Pina y Javier Gómez crearon un nuevo éxito y muchos de los fans se encuentran agradecidos con estos genios y sin duda ya se encuentran escribiendo la cuarta temporada y nos prometen sorprendernos una vez más.