¿'La Casa de las Flores' tendrá temporada 2 en Netflix?

La Casa de las Flores es una comedia dramática de Netflix , que cuenta la historia de la aristocrática familia De la Mora. Tras un final que dejó varias interrogantes ¿tendrá segunda temporada? El popular servicio streaming no ha renovado la serie, pero el director Manolo Caro confesó que le encantaría hacerla y que a pesar de que no le han pedido una continuación, “hay intención de esperar".

"No lo voy a negar, me encantaría hacerla. Es una locura lo que está pasando, si mañana me dicen de una nueva temporada, yo feliz la hago", dijo Caro en una entrevista con la revista Quién. Al mismo tiempo, reveló que sí hay futuro para Paulina, Elena, Julián, Claudio, Micaela, Bruno y los otros integrantes de la trama. "Simplemente al crear una serie, la haces pensando que los personajes tienen más vida y pueden tener nuevas historias, nuevas complejidades", agregó.

Además, contó que cuando creó a los personajes de La casa de las flores, no imaginó lo que pasaría únicamente en la primera temporada, pues "tienen más vida y pueden tener nuevas historias, nuevas complejidades". Sin embargo, tiene claro que podría ser complicado lograr que todo el elenco regrese para posibles nuevos episodios, debido a nuevos proyectos y a coordinaciones en las fechas de rodaje.

¿VERÓNICA CASTRO SERÁ PARTE DE LA TEMPORADA 2?



A pesar del éxito de la primera temporada de la nueva serie de Netflix, la icónica actriz mexicana Verónica Castro, quien interpreta a Virginia de La Mora, dejó claro que no desea ser parte de una posible segunda entrega.



“Aquí yo creo que es mi fin. Con esta temporada es mi fin (en la serie). Se acabó esta mujer. ¿Qué más quieren ver de ella? A la mejor quieren, pero yo ya no. Porque a ver dime, qué mier... vas a ver de esta mujer. ¿Qué más se te ocurre que pueda hacer?, expresó en unas declaraciones recogidas por Quién.

El escritor de ‘La Vida Inmoral de la Pareja Ideal’ (2016) contó que "Verónica, cuando yo la convencí, me dijo: 'va, pero yo no me voy a quedar haciendo esto toda la vida', eso me lo dejó muy en claro. Yo me la quiero llevar despacio", le aseguró la primera actriz.

¿QUÉ SUCEDERÁ EN LOS NUEVOS EPISODIOS?



En conversación con Cadena 3, el creador y director de la serie, explicó que si realiza una segunda temporada de La casa de las flores será para que la familia de La Mora recupere la florería. "Primero que nos pidan una segunda temporada y después hablaremos con los actores para ver quiénes están interesados en seguir adelante, sé que muchos y la mayoría sí. Sé que verónica y yo tenemos una relación estrecha y divertida y ella dice que Virginia de la Mora llegó a su fin cosa que es verdad", apuntó.



Sin embargo, dejó abierta una posibilidad de incluir a Verónica Castro en los nuevos episodios. "Si en su momento ella decidiera que le podemos dar rienda suelta sería muy feliz pero el compromiso fue por esta temporada con un personaje que tuviera un principio y un final".

Por su parte, Cecilia Suárez,quien da vida a Paulina, contó que le gustaría participar en en una posible segunda entrega. "Yo creo que a todos nos daría mucho gusto si Netflix decidiera hacer una segunda parte de la serie".



Caro dijo que Netflix no le pidió una segunda temporada, pero no descartó nada y aseguró que "están en comunicación y hay intención de esperar un poco más y ver la reacción global del proyecto para tomar una decisión en conjunto".



Si la plataforma streaming decide incluir renovar La casa de las flores para una segunda temporada está se estrenaría probablemente a mediados del 2019.