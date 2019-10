CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La segunda temporada de “La casa de las flores” ya está disponible en Netflix a partir del viernes 18 de octubre y todo empezó un ano después del final de la primera entrega.

Tras la muerte de Virginia de la Mora, su familia está en caos: Ernesto se ha unido a una secta pseudo espiritual, Elena una crisis de identidad como resultado de sus últimas relaciones, Julián tiene un nuevo y peculiar trabajo que solo le traerá más problemas, y Paulina regresa desde España luego de que el testamento de su madre fuera impugnado, pero en su intento de descubrir los últimos secretos de su madre, también encontrará algo que no buscó.

Pero la principal duda que responden esta segunda entrega es ¿qué sucedió con Virginia de la Mora? ¿Realmente está muerta? Por lo visto en los nueve episodios, sí. En ‘Rosa, (Símb. unidad)’, se revela que la matriarca de los De la Mora murió por consecuencia del cáncer. Además, mediante flashbacks se muestra cómo fue el sepelio de Virginia.

Más adelante reaparece Diego, el contador de la familia, y explica que no fue el responsable del gran robo a los De la Mora, y que fue Virginia que tomó gran parte del dinero para sus tratamientos, lo que al final ocasionó que perdieran todo.

LA MUERTE DE VIRGINIA DE LA MORA

La muerte del personaje interpretado por Verónica Castro fue anunciada antes del estreno de la segunda temporada. Incluso el mismo Manolo Caro, creador y director de la serie mexicana, confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram.

"La vida sigue... Gracias, Virginia de la Mora, siempre serás el pilar de #lacasadelasflores gracias siempre", son las palabras que acompañan un video que rinde homenaje a la matriarca de los De la Mora.

En Twitter, la actriz mexicana aclaró que la decisión de no participar de la segunda temporada de “La casa de las flores” ya estaba tomada desde el final de la primera entrega, por lo que no debería sorprender que se haya optado por matar a la matriarca de la familia a la que sigue la historia.

¡QUE SIEMPRE NO! Verónica Castro confirma que no hará la secuela de 'La ... https://t.co/G0pG8Gl2o6 vía @YouTube Perdón pensé que había quedado claro desde el año pasado todas sus preguntas y espero que con este vídeo Y un poquito de atención se pueda aclarar todo.Gracias🙏 — Verónica Castro (@vrocastroficial) 15 de agosto de 2019

"Perdón, pensé que había quedado claro desde el año pasado todas sus preguntas y espero que, con este video, y un poquito de atención, se pueda aclarar todo. Gracias", escribió Verónica Castro.

El video al que se refiere es una entrevista para el programa "Ventaneando", donde explicó los motivos por los que se alejó de proyecto. "Estaba pactado solo aparecer en la primera parte, y después me llaman para hacer algunos capítulos nada más, y luego para hacer la pura voz (en off). Entonces dije que así no. O es todo, o es nada. Ya sabes que así soy yo", contó en aquella oportunidad.

Por su parte, Caro utilizó el mismo la misma red social para responder a la criticas. “Cuando una actriz decide no continuar en un proyecto, yo tengo el compromiso con el público de seguir adelante dándole verosimilitud a esta baja, ¡eso es todo! El cariño hacia Verónica Castro se mantiene intacto y la serie sigue adelante. Gracias”, escribió.